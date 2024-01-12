التدخل السريع بالشرقية: رفع 337880 طن قمامة ومخلفات مبانى خلال 2023

ثمن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الجهد المبذول من وحدة التدخل السريع بالديوان العام لرفع (337880) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال عام 2023م، مشدداً على إستمرار شن الحملات المكثفة لرفع القمامة والردش ومخلفات المباني بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل الفورى مع بؤر تجمعات القمامة كافة للحد من إنتشارها وتحسين الرؤية البصرية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وحفاظاً على المنظر الجمالى والحضارى لمداخل ومخارج المحافظة.

كما اكد محافظ الشرقية على ضرورة رفع المقالب العشوائية للقمامة بشكل آمن و مسح ومعالجة المنطقة بالكامل بيئياً بالإستعانة بالخبرات المتخصصة لتفادي وجود أي بقايا أو انبعاثات ضارة بالإضافة لعمل صيانة دورية للمدافن الصحية بالمحافظة.

ومن جانبه أوضح المهندس محمد صلاح المشرف العام على وحدة التدخل السريع بالديوان العام، أن وحدة التدخل السريع قامت برفع (337880) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال عام 2023 م بواقع (16894) نقلة ، حيث تم رفع (84620) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الزقازيق بواقع (4231) نقلة ، ورفع (2640) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى أول الزقازيق بواقع (132) نقلة ، فضلاً عن رفع (940) طن قمامة ومخلفات مبانى من حى ثان الزقازيق بواقع (47) نقلة ، وكذلك رفع (41760) طن قمامة ومخلفات من مركز أبو كبير بواقع (2088) نقله ، كما تم رفع (6020) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز ههيا بواقع (301) نقلة ، ورفع (150760) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز بلبيس بواقع (7538) نقلة ، وكما تم رفع (8320) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز منيا القمح بواقع (416) نقلة ، ورفع (12780) طن قمامة ومخلفات مبانى من مركز الحسينية بواقع (639) نقلة ، بالإضافة لرفع (7860) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القنايات بواقع (393) نقلة ، ورفع (17540) طن قمامة ومخلفات مبانى من مدينة القرين بواقع (877) نقلة ورفع (660) طن قمامة ومخلفات من مركز ابوحماد بواقع (33) نقلة ورفع (2160) طن قمامة من مركز مشتول السوق بواقع (108) نقلة ورفع (1820) طن قمامة من مركز فاقوس بواقع (91) نقلة و توصيلها للمدفن الصحي بالخطاره ، وذلك باستخدام 10سيارات (تريلا – نقل – قلاب) و٢ لودر.

وأشار المشرف العام على وحدة التدخل السريع انه تم رفع (27140) طن قمامة ومخلفات مبانى خلال شهر ديسمبر الماضى من مراكز الزقازيق وبلبيس وابوكبير بواقع (1357) نقلة وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.

وشدد محافظ الشرقية على وحدة التدخل السريع بنقل المخلفات والقمامة التي يتم رفعها يومياً للمدفن الصحي بالخطارة حفاظاً علي البيئة والصحة العامة للمواطنين وكإجراء احترازي ووقائي ضمن سلسلة الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها المحافظة للوقاية من الأمراض والفيروسات .

وأكد المحافظ على تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية (ارتداء الكمامات والقفازات) على العاملين بمنظومة رفع المخلفات بمختلف مراحلها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد علي أهمية التحول الرقمى فى توفير التكلفة والوقت والجهد وتحسين وتبسيط الإجراءات للحصول على الخدمات المقدمة للمستفيدين وبجودة عالية ، وكذلك خلق فرص لتقديم خدمات إبداعية ومبتكرة غير تقليدية وتمكين المؤسسات من التوسع والانتشار للوصول إلى شريحة أكبر من المواطنين وتحقيق الحوكمة وترشيد النفقات وإتاحة كافة الخدمات بطريقة مميزة وبسهولة ويسر.

حيث شهدت محافظة الشرقية طفرة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين من خلال خدمة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية الموجودة في مراكز ومدن وأحياء المحافظة، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة في تطبيق سياسية التحول الرقمى في المعاملات الحكومية الإلكترونية لتخفيف العبء عن المواطنين وتقليل التكدس في أماكن تقديم الخدمات لنيل رضا المواطن والمساهمة في سرعة إنجاز المعاملات الحكومية.

ومن جانبها أشارت المهندسة أميرة عبيد المشرف العام على المراكز التكنولوجية، أنه خلال عام 2023 م، تم تنفيذ دورات تدريبية وورش عمل لتدريب وتأهيل العاملين بالمراكز التكنولوجية لتقديم افضل الخدمات للمواطنين المترددين علي المراكز التكنولوجيه فتم..

· تنفيذ ورشة عمل لمشرفي النظام ومديري مراكز الإصدار الرخص المحلات وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

· تقديم تدريب تعريفي لمديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام ومشرفي النظام بالوحدات القروية على منظومة المراكز التكنولوجية بالوحدات القروية ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة التطوير الوحدات القروية وذلك بمكتبة مصر العامة.

· تنظيم دورة ضبط ومراجعة ملفات البيانات الأساسية اللازمة لتطوير الوحدات القروية وذلك بالمراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن.

· تدريب المراكز التكنولوجية المصغرة بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة الحسينية على منظومة المراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بفاقوس.

· تدريب لجان المتابعة على دور المراكز التكنولوجية في تعظيم الموارد المحلية وذلك بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

· تدريب الوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة المراكز المصغرة وذلك بالوحدات المحلية برئاسة مركز ومدينة منيا القمح.

· تدريب مراكز الإصدار والجهات الخارجية ومديري المراكز التكنولوجية ومشرفي النظام على منظومة رخص المحلات الجديدة قانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ وذلك بمكتبة مصر العامة.

· رفع كفاءة ٤٧ مركز تكنولوجي وذلك بمراكز بلبيس - فاقوس - ابو حماد - أولاد صقر - ديرب نجم) وجاري التعاون والتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتشغيلهم بالاضافة الى 10 مراكز تكنولوجية مصغرة ضمن المجمعات التي تم إنشائها بمبادرة حياة كريمة بالحسينية .

· التدريب والتشغيل الفعلي لــ ۱۱ وحدة محلية (العزازية - المحمدية - ملامس - بني هلال - السعديين - سنهوا - سنهوت - الصنافين - التلين - الجديدة - شلشلمون برئاسة مركز ومدينة منيا القمح على منظومة الوحدات القروية وميكنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

كما يتم المرور بصفة دورية على المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن والاحياء والوحدات القروية للتأكد من سرعة إنهاء طلبات المواطنين ويتم إعداد تقرير شهري وتقديمه بالمجلس التنفيذي بالمحافظة، و جاري التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على ميكنة الديوان العام وذلك بإنشاء المركز التكنولوجي بالديوان العام لربط الديوان العام بمنظومة الوحدات المحلية.