سرايا القدس تنشر مشاهد لحظة تفجير حقل ألغام في خط إمداد الاحتلال

عرضت سرايا القدس مشاهد من عملية تفجير حقل ألغام، في خط إمداد للعدو والقوات المساندة واستهداف قوة صهيونية راجلة جنوب وشرق غزة.

وقصفت سرايا القدس، تحشدات إسرائيلية بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60 محيط مسجد حليمة وسط خانيونس.

على جانب آخر، أدانت حماس العدوان الأمريكي البريطاني السافر على اليمن؛ معلنة أنها تحملهم مسؤولية تداعياته على أمن المنطقة.

وقالت حماس في بيان: "ندين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأشد العبارات العدوان الأمريكي البريطاني، والقصف الجوي والبحري على الأراضي اليمنية، ونعدّه جريمة وعدواناً سافراً على السيادة اليمنية، وتهديدا لأمن المنطقة التي تشهد عسكرة أمريكية وبريطانية جاءت لحماية الاحتلال الصهيوني النازي وللتغطية على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني وعموم المنطقة العربية.

وأضاف البيان، أننا إذ نثمن عاليًا موقف اليمن الشقيق وشعبه البطل في وقوفه مع شعبنا الفلسطيني في معركة طوفان الأقصى، فإنّنا نؤكّد أنَّ العدوان الغاشم على اليمن هو عمل إرهابي غير محسوب، واقعٌ تحت تأثير إرادة الاحتلال الصهيوني وقيادته النازية المتطرّفة، ولن يزيد المنطقة إلا اشتعالاً وتوتراً؛ تتحمَّل مسؤولية تداعياته واشنطن ولندن.

وأكدت حماس في بيانها:"نؤكّد أنَّ المنطقة لن تشهد أمنًا واستقرارًا إلاّ بإنهاء الاحتلال الصهيوني لأراضينا الفلسطينية والعربية، وهو ما يستدعي من واشنطن ولندن مراجعة سياساتهما الاستعمارية، باحترامهما سيادة الدول ومصالح الشعوب العربية، التي لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الجرائم الصهيونية الوحشية، وحرب الإبادة الجماعية التي يتعرَّض لها شعبنا الفلسطيني، والانتهاكات لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية وفي مقدّمتها المسجد الأقصى المبارك".

في سياق منفصل، أصدرت اليمن "الحوثيون" بيانًا بشأن العدوان الأمريكي البريطاني على الجمهورية اليمنية بثلاثٍ وسبعين غارة استهدفت صنعاء وعددًا من المحافظات.