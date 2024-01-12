إطلالة محتشمة.. شيرين رضا تتألق بالمخمل الأنيق

اعتادت النجمة شيرين رضا على مواكبة الموضة بأسلوب ناعم وجذاب لتخطف الأنظار وتحتل القلوب بجمالها وأناقتها وجاذبيتها العفوية؛ لتصبح من أبرز نجمات الفن عصرية في هذا الجيل.

وبدت شيرين رضا بإطلالة محتشمة مفعمة بالأناقة والنعومة مواكبة لأحدث صيحات موضة البدل الشتوية لعام 2024، حيث ارتدت بدلة نسائية، صممت من المخمل الناعم باللون الكحلي مزينة بالأزرار الرفيعة من الأمام وعلى الأكمام ونسقت معها قميص أبيض، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

اما من الناحية الجمالية، اختارت تسريحة شعر جذابة على طريقة الويفي الواسع ووضعت مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون النود في الشفاه.

شيرين رضا



شيرين رضا من مواليد 7 يوليو 1968 ممثلة مصرية.

هي ابنة محمود رضا. بدأت العمل التلفزيوني كموديل للإعلانات ثم الفوازير ثم انتقلت للتمثيل.

شاركت في بداية التسعينيات في العديد من الأعمال الفنية، أهمها فيلم حسن اللول مع أحمد زكي ثم اعتزلت لفترة وعادت للفن عام 2006 من خلال فيلم أشرف حرامي مع تامر عبد المنعم وشاركت في عام 2007 في بطولة حلقة من حلقات مسلسل لحظات حرجة، إضافة لمشاركتها في حلقة من حلقات مسلسل راجل وست ستات وبرنامج «التجربة».

حياتها الأسرية

كانت متزوجة من المطرب عمرو دياب وأثمر هذا الزواج الذي بدأ بعام 1989 وانتهى بالطلاق عام 1992م عن ابنة واحدة هي «نور»، ثم تزوجت من السعودي «سلطان كمال أدهم» ولم يستمر أيضا هذا الزواج كثيرا.