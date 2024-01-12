الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. أمين عمر حكماً لمباراة الإفتتاح بين كوتديفوار وغينيا بيساو

أمين عمر
أمين عمر

أعلن الإتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” طاقم تحكيم المباراة الإفتتاحية لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها كوتديفوار.

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وإستقر “كاف” على تعيين طاقم مصري بقيادة أمين عمر ومساعديه أحمد حسام طه ومحمود أبو الرجال إضافة لمحمد معروف حكماً رابعاً والثنائي محمود عاشور ومحمود البنا لتقنية الفار.

ويلتقي منتخب كوتديفوار بمنافسه غينيا بيساو مساء غدٍ السبت في أفتتاح البطولة التي تقام خلال الفترة من 13 يناير الحالي وحتى 11 فبراير المقبل.

وتنطلق المواجهة الافتتاحية بين كوت ديفوار وغينيا بيساو ، في تمام العاسرة مساءا بتوقيت القاهرة ، مذاعة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الحصري لفعاليات البطولة في مصر والشرق الأوسط.

بينما تأتي المواجهة الأول للمنتخب الوطني يوم الأحد 14 يناير الجاري، أمام موزمبيق في السابعة مساءا بتوقيت القاهرة.

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