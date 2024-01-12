روز وليلى.. ملخص الحلقات الأولى من المسلسل

انطلقت الحلقات الأولى من مسلسل روز وليلى، بطولة النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم، وذلك عبر احد المنصات الإلكترونية.

مسلسل روز وليلى الحلقة الأولى

وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث وتعريف الشخصيات، حيث تلعب نيللي كريم دور “روز” وهي سيدة متزوجة تعمل كمحققة خاصة ولديها شركة، وتعمل لديها ليلى “يسرا”.

روز وليلى محققتان خاصتان تمتلكان شركة حراسة خاصة، تشتركان في البحث عن عدة قضايا وتقعان في مشاكل كثيرة.

مسلسل روز وليلى الحلقة الثانية

بينما شهدت الحلقة الثانية، تسعى ليلى لتغيير أرقام السيارة حتى لا ينكشف تورطها مع روز في حادث الانفجار، ويوافق سليم على مد مدة إيجار المكتب مقابل تولي ليلى وروز قضية صديقه سعيد في النصب عليه بآثار مزيفة.

أبطال مسلسل روز وليلى

يشار إلى أن "مسلسل روز وليلى"، بطولة يسرا ونيللي كريم، ويشارك فيه أيضًا كل من: تيام قمر، أحمد وفيق، أمل رزق، عارفة عبد الرسول، فادي خفاجة، إبراهيم السمان، حسن أبو الروس، مروان يونس، محمد نصر، رغد الفيصل، وغيرهم، تأليف كريس كول، وإخراج أدريان شيرجولد.

مواعيد عرض مسلسل روز وليلى

يذكر أن يعرض مسلسل روز وليلى، يوم الخميس من كل أسبوع في تمام الثانية عشرة صباحا بتوقيت السعودية، وكل أربعاء في تمام الـ ١١ مساء بتوقيت القاهرة، وذلك بواقع حلقتين أسبوعيًّا، ويتكون من 10 حلقات فقط.