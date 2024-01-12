الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

التفاصيل الكاملة لمسلسل "وبينا ميعاد" قبل انطلاق عرضه

مسلسل وبينا ميعاد
مسلسل "وبينا ميعاد"

تنطلق عرض أولى حلقات الجزء الثاني من مسلسل "وبينا ميعاد"، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمعة، وذلك عبر منصة watch it الإلكترونية، ومن المقرر عرض الحلقة غدٍ السبت على شاشة dmc.

أبطال مسلسل وبينا ميعاد

ويشار إلى أن المسلسل بطولة شيرين رضا، وصبرى فواز، ومدحت صالح، ووفاء صادق، وبسمة، وإيهاب فهمي، وهيدي كرم، ونور محمود، ومحمد مهران، وأسامة الهادي ويوسف الكدواني، ويوسف إبراهيم، وأميرة أديب، وآية سليم، وتسنيم مطر.

قصة مسلسل وبينا ميعاد

ويذكر ان دارت أحداث الجزء الأول من المسلسل حول عائلتين مختلفتين؛ عائلة حسن (صبري فواز) الذي توفيت زوجته وتركت له أربعة أولاد (على وطاهر ومراد ومصطفى) نشأوا على الديمقراطية، وعائلة نادية (شيرين رضا) التي طلقها زوجها تاركا لها أربع فتيات (أروى وهند وليلى ونيللي) نشأن على الكبت والديكتاتورية، تحاول الفتيات الخروج من تحت سيطرة الأم لممارسة حياتهن العادية، لكن الأم تراقب الجميع طوال الوقت.

مسلسل "وبينا ميعاد"

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