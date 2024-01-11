موسم الرياض 2024| صلاح الشرنوبي ورابح صقر ..أبرز المكرمين في نهاية يناير

بالتزامن مع بداية العام الجديد، أطلق موسم الرياض عدد من الليالي التكريمية لأبرز نجوم الغناء والموسيقى العربية، على أكبر مسارح العاصمة.

تكريم صلاح الشرنوبي ورابح صقر في موسم الرياض 2023

يأتي الملحن المصري الكبير صلاح الشرنوبي والفنان السعودي رابح صقر على رأس المكرمين في موسم الرياض خلال يناير الجاري، حيث تقام ليلة ألحان صلاح الشرنوبي وليلة الصقر خلال يومي الخميس والجمعة 18 و 19 يناير.

موعد حفل ألحان صلاح الشرنوبي

تأتي ليلة ألحان صلاح الشرنوبي في 18 يناير مع نخبة من رموز الغناء العربي “أصالة، راغب علامة، وائل جسار، نانسي عجرم، أسما لمنور”، وذلك على مسرح أبو بكر سالم، بقيادة موسيقية للمايسترو تامر فيضي.

موحد حفل ليلة الصقر

تليها ليلة الصقر في 19 يناير على مسرح محمد عبده أرينا بقيادة المايسترو هاني فرحات

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، في أكتوبر من العام الماضي، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

حمل حفل الافتتاح عددًا كبيرًا من المشاهير في الرياضة والفن والغناء والمصارعة، منهم: “كريستيانو رونالدو، وكونور مكريجور، وصامويل إيتو، ومايك تايسون، وإيمينم، ومحمد حماقي، ونانسي عجرم، وأحمد عز، ومحمد هنيدي، وإليسا، وغيرهم”.

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.

كما سيضم موسم الرياض 2023" اختلافات فريدة عن المواسم السابقة، بدايةً من إنشاء موقع إلكتروني متطور بآليات جديدة بجانب منصة خاصة بتذاكر الحفلات بمواصفات عاملية تُسهل على الروّاد حجزها.

بجانب الكشف عن منطقة ترفيهية جديدة بإسم "بوليفارد هول"، التي تم بناؤها خلال 60 يومًا على مساحة تزيد عن 200 ألف متر مربع، وتتسع لأكثر من 40 ألف زائر في وقت واحد، وبمعايير فنية وتقنية عالمية.

تحدَّثَ آل الشيخ عن أحداث بوليفارد هول الجديدة والتي ستحتضن تجارب عالمية جديدة، على رأسها “الاحتفال بالذكرى المئوية لـ ديزني" من خلال “قلعة ديزني”، التي تتواجد للمرة الأولى هناك.

إلى جانب تجربة “هاوس أوف هايب”، وهي تُعد أكبر تجربة تربط بين الواقع والافتراض، و 30 تجربة تفاعلية مختلفة، والمئات من الفعاليات على مدار أيام الموسم.