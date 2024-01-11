هيجيلي موجوع.. وصفة تامر عاشور للتخلص من "الإكس"

الجزء الثاني من تيجي نتراهن

“هيجيلي موجوع دموعه في عينه.. تعبان هديله أسبوع هييجي بعديها ندمان هيجيلي ويشوف ساعتها أنا ناوي على ايه”.. هكذا بدأ الفنان تامر عاشور أغنيته الجديد “هيجيلي موجوع”، التي طرحت مساء اليوم وتصدرت محركات البحث فور طرحها عبر يوتيوب.

مشاهدات أغنية هيجيلي موجوع

أغنية هيجيلي موجوع سجلت أكثر من 80 ألف مشاهدة خلال 4 ساعات من طرحها، واحتلت المركز السابع في قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب.

هيجيلي موجوع وتيجي نتراهن..وصفة تامر عاشور لتحدي رجوع الإكس

تأتي أجواء “هيجيلي موجوع” بمشاعر تكميلي لأغنية “تيجي نتراهن”، اللتان وصفتا الثقة في قرار الفراق والتخلص من الحبيب السابق وخاصةً إذا كان مؤذي، ووصقفة التحدي الأمثل لرجوعه، حيث جاءت كلماتها "مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

مسكين وغلبان قالولي بعديك خلاص ضاع

اه يا عيني عشمان

قولولوا خلصانة بوداع

وهيجي ويروح لكن عالفاضي ومفيش

الصورة بوضوح

بقت بيموت وانا بعيش

هيشوف وش تاني مني ياريت ما يشوفوش

معقول لما يجي بعد اذاه ما اوجعوش

ده انا ناوي لو فاق

ماسيبش كلام ما اقولهوش

هيغيب يروح فين

في مين ناس راحو وماجوش

وكانت “تيجي نتراهن” مع نفس الوصفة وهي لنفس الشاعر “عليم”، وتقول كلماتها "تيجي نتراهن

إنّ هييجي اليوم وتقولي إن إنت ندمتي

وإنّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقي

من دي الوقتِ ليومها كلام

إعملي بس حساب قدام

أنا حذرتك وبقي افتكري إنك صممتي

تيجي نتراهن

إنّ هييجي اليوم وتقولي إن إنت ندمتي

وإنّ الدنيا هتخليكي تعرفي قيمتي

حاولي تلاقي

من دي الوقتِ ليومها كلام

إعملي بس حساب قدام

أنا حذرتك وبقي افتكري إنك صممتي

تيجي نتراهن

إنّك راجعة وإن ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وإنّي هدوّر وشّي يوميها

عشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَة

تيجي نتراهن

إنّك راجعة وإن ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وإنّي هدوّر وشّي يوميها

عشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَة

عيني في عينيك

مش متضايقة إنّي خلاص مش هبقى معك

بالذّات لما لقيتي إن أنا بسهولة أنساكي

آه سايباني

لكن عارفة بتخسري مين

طب كان ليه بقى دمع العين

لو فعلاً مابقاش في ليّ حنين جوّاكي

عيني في عينِيك

مش متضايقة إنّي خلاص مش هبقى معك

بالذّات لما لقيتي إن أنا بسهولة أنساكي

آه سايباني

لكن عارفة بتخسري مين

طب كان ليه بقى دمع العين

لو فعلاً مبقاش في ليّ حنين جوّاكي

تيجي نتراهن

إنّك راجعة وإن ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وإنّي هدوّر وشّي يوميها

عشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَة

تيجي نتراهن

إنّك راجعة وإن ساعتها مش هتلاقي حِجَج تقوليها

وإنّي هدوّر وشّي يوميها

عشان أزوّد على أوجاعِك مليون وجْعَة