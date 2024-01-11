شبورة تصل للضباب على طرق الإسماعيلية.. والعظمى تسجل 18 درجة

تشهد محافظة الإسماعيلية يوم الجمعة ، طقس لطيف نهارا بارد ليلا مع إستمرار الشبورة الكثيفة صباحا، والتي قد تصل إلى حد الضباب. حسب ماورد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس

وتساعد الرياح والسحب المتراكمة على الإحساس بانخفاض في درجات الحرارة خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاضها ليلا ليصبح الطقس لطيف نهارا بارد ليلا.

شبورة كثيفة على الطرق الزراعية والمسطحات المائية مثل طريق الإسماعيلية القاهرة والإسماعيلية الزقازيق والإسماعيلية بورسعيد.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تبقى في معدلاتها المنخفضة خلال هذه الفترة، وكذلك تشهد الأجواء اليوم إنتشار السحب المتوسطة على فترات، مع بقاء الطقس لطيف نهارا بارد ليلا، مع إستمرار ظهور السحب المتوسطة ونشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وخاصة في بعض المناطق الصحراوية، التابعة للظهير الصحراوى طريق الإسماعيلية القاهرة والمنطقة المتاخمة لة وطريق الإسماعيلية السويس الصحراوى وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع توقعات باستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، كما تتكون الشبورة خفيفةصباحا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية بالمحافظة. مثل طريق الإسماعيلية الزقازيق



وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الاسماعيلية تبلغ 18 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 11 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ويسود محافظة الاسماعيلية خلال هذه الفترة طقس لطيف نهارا وتظهر السحب المتوسطة لتغطي سماء المحافظة والتي تتسبب في الإحساس بانخفاض درجات الحرارة، كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 25 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 40 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الإسماعيلية خلال هذه الفترة من كل عام بنقاء الهواء وخاصة في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية مثل القرى المطلة على قناة السويس بفايد والبحيرات المرة ، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء مناسبة ومثالية نهارا لممارسة الرياضات المائية التي اعتاد الزائرين على ممارستها في بحيرة التمساح عن طريق المراكب النهرية ، والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة خلال هذه الفترة، وخاصة أيام العطلات والإجازات الأسبوعية فى شواطى طريق البلاجات وفايد السياحية ومنطقة الشواطى السياحية بالإسماعيلية