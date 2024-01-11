تنمية مهارات 950 معلما في مدارس التربية الخاصة

كشف الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سعي الوزارة لتنمية مهارات 950 معلما في مدارس التربية الخاصة.

جاء ذلك خلال كلمته فى احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة التي أقيمت اليوم الخميس تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تنمية مهاراته معلمي مدارس التربية الخاصة بالشراكة مع الكليات المتخصصة ككلية التربية لعلوم ذوي الإعاقة بالزقازيق، وبني سويف، والإسكندرية وعين شمس.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى وجود 46 ألف طفل من ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والفكرية بـ 330 مدرسة من مدارس الجمهورية.

أهمية دور المعلمين في مدارس الدمج

ونوه وزير التربية والتعليم بأهمية دور المعلم ودعمه للطالب من ذوي الإعاقة في مدارس الدمج، بالإضافة إلى أن هناك ١١٤ ألف طفل مدمج.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة تعمل على تطوير غرف المصادر، حيث أن الطالب المدمج يدرس وسط زملائه، كما أن الفائدة لا تعود فقط على الطفل المدمج ولكن على زملائه الآخرين في كيفية التعامل مع بعضهم البعض.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعمل على تنمية المعلمين من خلال برامج TOT ووجود مدربين معتمدين في مجال الدمج، وعقد تدريبات مع الكليات الشريكة المتخصصة.

واستعرض وزير التربية والتعليم رؤية الدولة ووزارة التربية والتعليم في خطتها الاستراتيجية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٩ والتي أكدت على ثلاث أولويات هي الطفل، والمرأة، وذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة تركز على تقديم تعليم جيد دون تمييز لأي طفل في مصر.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة لديهم رؤية ومن الممكن أن يكونوا سابقين للعصر في بعض المجالات، مشيرًا إلى الطالب مهند الذي عرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفالية "قادرون باختلاف"، مقترح بتدريس القيم واحترام الآخر، وهو ما تبنته الوزارة لتقوم بتدريس منهج القيم واحترام الآخر من الصف الأول رياض أطفال وحتى الصف الثالث الابتدائي لكل طلاب الجمهورية.

وتابع وزير التربية والتعليم أن الرئيس وجه أيضًا بإطلاق مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، حيث قامت الوزارة بتعميم أكثر إشارات الصم تكرارًا وتداولا في المدارس، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية ووزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الإشارات متعارف عليها وأساس للغة الحوار مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم.



وأضاف وزير التربية والتعليم أنه تم تعديل وتطوير كل مناهج التعليم الجديد للطلاب من ذوي الهمم والدمج في جميع مستوياتها، وتهتم الوزارة بالبيئة التكنولوجية التي تساعد على التعلم، فضلًا عن إتاحة قاموس الإشارة، ولغة الإشارة الإلكترونية.