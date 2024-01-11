الخميس 11/يناير/2024 - 07:59 م 1/11/2024 7:59:58 PM

فى ظل تاريخ طويل من التضحيات والكفاح من أجل أن يصل صوت شعب مصر بكل أحلامه وطموحاته، تبرز أهمية الصحافة الحزبية وعلى رأسها صحيفة الوفد العريقة كركيزة أساسية فى تشكيل الوعى الوطنى وتوجيه الجهود نحو تحقيق التحرير، وتمثل جريدة «الوفد» نموذجاً بارزاً لهذا النوع من الصحافة، حيث تلعب دوراً حيوياً فى خدمة شعب مصر عبر الحقب والمتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فى ظل القيم الوفدية المتجذرة بخصوص ضرورة وصول صوت المصريين بمختلف شرائحهم وتوجهاتهم، نجد أن صحيفة الوفد الحزبية سفيراً فعالاً لنقل رسالتهم، بتاريخها العريق والمشرف، بل تعكس التزاماً راسخاً فى نقل تلك الرسالة ودعم القضايا الوطنية، وهذا ما يؤكد ضرورة استمرار دعمنا كحزب لها ولكل الصحفيين المميزين الذين يقدمون كل خيراتهم ووطنيتهم من اجل الوطن والتأكيد على مبادئ الحزب.

تأسست جريدة الوفد فى مرحلة حرجة من تاريخ مصر، ومنذ ذلك الحين، كانت تمتلك الشجاعة اللازمة لتوجيه النقد والتحليل بموضوعية، وفى الوقت ذاته، تظل وفية لقيم الحزب والتحديات التى يواجهها الشعب، فى ظل التحولات السياسية والاقتصادية، حيث تظهر الصحافة الحزبية بشكل خاص كوسيلة فعالة لتوجيه الشعب ايضاً نحو الطريق الصحيح لخدمة الوطن، جريدة الوفد تقف كواجهة تحديات الوقت، حاملةً شعلة التوعية والتحفيز لتحقيق التقدم نحو الجمهورية الجديدة.

ولضمان استمرارية هذا الدور الوطنى، كان واجباً منا فى المكتب التنفيذى دعم الصحافة الحزبية بشكل متواصل، سواء من خلال توفير الدعم المالى أو تشجيع المشاركة المجتمعية والوطنية، إن تعزيز هذه الصحافة يسهم بشكل فعال فى ترسيخ قيم التحرير والعدالة، محققةً بذلك رغبة المصريين فى بناء مستقبل الوطن.

فى الختام، يبقى دعم الصحافة الحزبية وجريدة الوفد تحدياً مستمراً، فهى ليست مجرد وسيلة إعلام، بل هى رفيقة لكل مصرى وصوت الحقيقة فى مسيرة تحقيق التقدم والازدهار.