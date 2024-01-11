خبير: الاقتصاد المصري سيصبح مماثلا للنمور الأسيوية قريبا

قال الدكتور عبد الوهاب فتحي، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية خلال آخر 10 سنوات اتخذت الكثير من الإجراءات الإصلاحية، وهذا جعل لمصر هوية اقتصادية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الدول الأجنبية والعربية بدأت تحذو حذو التجربة المصرية الاقتصادية خلال الفترة الحالية.

وتابع "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن هناك 40 مليون مصري شاركوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ونسبة التصويت للرئيس السيسي قاربت الـ90% ، وهذا يعكس قناعة المواطن المصري بالسياسات والإجراءات الاقتصادية الصادرة من الحكومة المصرية.

وطمأن المواطنين حول الوضع الاقتصادي قائلاً: "الاقتصاد المصري في أمان، مصر تسير في الطريق الصحيح، وقريبًا جدًا الاقتصاد المصري سيصبح مماثلا للنمو الأسيوية".