جامعة كفر الشيخ توجه قافلة طبية إلى قرية الروضة مركز سيدي سالم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

وجهت جامعة كفر الشيخ ، الخميس ، قافلة طبية شاملة إلى قرية الروضة والقري المجاورة بمركز سيدي سالم .

يأتي ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصرى، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

وأشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتابع القافلة طبيا الدكتور طه اسماعيل عميد كلية الطب ، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشئون خدمه المجتمع وتنميه البيئة .

و جاءت القافلة بإشراف تنفيذي لمدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة المحاسب نافع حمادة ، ومحمد صلاح مدير ادارة متابعة المشروعات

و شهدت القافلة الطبية اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم توقيع الكشف الطبي على 1240 حالة من أبناء قرية الروضة والقرى المجاورة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.



شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب و طب الفم و الأسنان والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، والتي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، والعلاج الطبيعي .