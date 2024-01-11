العاهل الأردني للأمين العام للأمم المتحدة: يجب عودة سكان غزة إلى بيوتهم

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الدور المحوري لمنظمات الأمم المتحدة في الاستجابة الإنسانية في غزة وإيصال المساعدات الإغاثية في ظل الظروف الصعبة في القطاع.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه العاهل الأردني، اليوم الخميس، من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، تم خلاله بحث التطورات الخطيرة في غزة وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام.

وأعاد الملك عبدالله الثاني التأكيد على موقف الأردن الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مشددًا على ضرورة التصدي لهذه المحاولات وتمكين الغزيين من العودة إلى بيوتهم.

وحذر من التبعات الكارثية لتوسيع دائرة الصراع لتمتد إلى الإقليم، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتفات إلى التصعيد الخطير ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس.

وشدد الملك عبدالله الثاني على رفض الأردن لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية والفصل بين غزة والضفة الغربية اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة.