أحمد الفيشاوي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد "عادل مش عادل"

كشف الفنان أحمد الفيشاوي موعد عرض فيلم الجديد «عادل مش عادل»، ومن المُقرر عرضه في يناير جاري.

وكتب أحمد الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعى «إنستجرام»، البوستر الرسمي للعمل، وعلق عليه قائلا: “عادل مش عادل «يوم ٢٤ يناير بجميع دور العرض، قصه وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال”.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي، حول موقف يحدث لبطل العمل يغير مجري حياته؛ لتنقلب رأسًا على عقب، كما تشهد الأحداث العديد من المواقف الكوميدية.

أبطال الفيلم

شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد الفيشاوي، شيري عادل، محمود البزاوي، دينا، محمد رضوان، أوتاكا، بدرية طلبة، أحمد بجة.. ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية «مخاصماك»، والتي تصدرت تريند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من 130 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، ومن إخراج أحمد يسري، وقصة وحوار أدهم سعيد وحسام كمال.

وكانت ردت الراقصة الاستعراضية دينا على الانتقادات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية، وذلك بعد نشرها صورة تجمعها بالفنان أحمد الفيشاوي من كواليس فيلمهما الجديد.



وأكدت دينا فى تصريحات لها: “الناس بقي في مخها توقعات غريبة، وأنا وأحمد زملاء وكنا بنهزر في الصور واحنا بنكشر، وقولنا لأ لازم نضحك في الصور بعد كده”.

وأضافت دينا: “الشخص الثالث اللي موجود معانا في الصورة ده مدير التصوير، والناس علقت بتعليقات سخيفة شوية، بس عادي ده المتوقع”.