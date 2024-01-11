ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 23469 شهيد

تسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء التصعيد في أوائل أكتوبر الماضي، بمقتل أكثر من 23469 شخصا، وفق ما أوردته وزارة الصحة في غزة.

وحسب ورسيا اليوم، جاء في بيان الوزارة: "نتيجة للعدوان الإسرائيلي على غزة، قتل 23469 شخصا"، فوفقا لوزارة الصحة وخلال الـ 24 ساعة الماضية فقط، قُتل 112 فلسطينيا وأصيب نحو 200 شخص بهجمات شنها الجيش الإسرائيلي.

وقتل اليوم 7 فلسطينيين وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا غرب خان يونس، في وقت دارت اشتباكات ضارية جنوب شرقي خان يونس تزامنا مع قصف مدفعي عنيف.

ولفت المراسل إلى أن مدفعية القوات الإسرائيلية قصفت بشكل متواصل وعنيف مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأشار إلى "وصول 7 شهداء و25 إصابة بينهم أطفال ونساء إلى مستشفى ناصر الطبي، جراء قصف استهدف منزلا مأهولا يعود لعائلة "أبو ناموس" في المعسكر غرب خانيونس".

وفي وسط قطاع غزة، واصلت مدفعية الجيش الإسرائيلي إطلاق قذائفها شرق مخيم البريج.