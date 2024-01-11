مياه القاهرة: حصول محطة مياه التبين على شهادة سلامة ومأمونية المياه Water Safety Plan WSP

قال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، إنه من منطلق اهتمام الشركة بالإلتزام بتطبيق أعلى معايير الجودة واتباع الإجراءات النموذجية وتطبيق اسس السلامة والمأمونية بجميع مراحل إنتاج مياه الشرب بكل المحطات التابعة للشركة، مشيرا الي انه قد تم منح شهادة سلامة ومأمونية المياه لمحطة مياه التبين وذلك بعد قيام فريق عمل إدارة سلامة ومأمونية المياه بمتابعة ومراجعة الإجراءات التصحيحية لنظام الإمداد الملحقة بها ، والتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات التصحيحية ووضع مدة زمنية للإنتهاء منها لضمان سلامة ومأمونية المياه المنتجة بدأ من مأخذ المحطة بنهر النيل وحتى المرحلة النهائية ووصول المياه لمجتمع المستهلكين.

وقد وجه المهندس مصطفى الشيمى بضرورة الالتزام والمحافظة على استدامة تطبيق المواصفات والمعايير الدولية فى جميع مراحل إنتاج ومعالجة المياه بكافة المواقع التابعة للشركة.



وكرم رئيس الشركة فريق العمل المشارك فى اعداد الخطة واشاد سيادته بدور ادارة سلامة ومامونية المياه على مجهودهم فى تحقيق اهداف الشركة القابضة فى تقديم خدمات متميزة للمواطنين ، وكان ذلك فى حضور اعضاء من الشركة القابضة وفريق الادارة العامة لسلامة ومامونية المياه ورئيس قطاع المعامل ورئيس المحطة ومدير المعمل.

وتعد شهادة سلامة ومأمونية المياه من أعلى الإعتمادات التى تمنح لمحطات إنتاج المياه حيث يتم توثيقها من ثلاث جهات (وزارة الصحة – الجهاز التنظيمى لمياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك – الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى).

وقد دخلت محطة مياه التبين الخدمة عام 1973م وتبلغ مساحة منشات المحطة 149607.5 م2 وتبلغ طاقتها التصميمية 350 ألف متر مكعب/ يوم ، حيث يبلغ عدد المستفيدين من فى خدمات المحطة ما يقرب من 532 ألف نسمة بمناطق التبين - بعض مناطق من حلوان - بعض مناطق من 15 مايو - بعض اجزاء من محافظة الجيزة.



وياتي هذا فى إطار تنامي الإهتمام المحلى والعالمى بمفهوم الرقابة الإستباقية وتأمين منظومة مياه الشرب من المصدر مروراً بمعالجتها ونظام التوزيع إلى مجتمع المستهلكين والتي وردت بالخطوط الإرشادية بمنظمة الصحة العالمية بمصطلح خطة سلامة ومأمونية المياه وانطلاقا من حرص شركة مياه الشرب بالقاهرة على ضمان سلامة ومأمونية المياه من المصدر الى المستهلك.