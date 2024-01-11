"التعاون الإسلامي" تثمن تقديم جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية

ثمنت منظمة التعاون الإسلامي الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، لارتكابها جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني .

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، رحبت المنظمة في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية/واس/ بانعقاد أولى جلسات الاستماع التي تضمنت حقائق تتهم إسرائيل، قوة الاحتلال بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك خلال اعتدائها الغاشم على المدنيين الفلسطينيين في غزة.

كما أعربت المنظمة عن أملها في أن تتخذ المحكمة التدابير اللازمة العاجلة من أجل وضع حد لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة .