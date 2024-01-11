الخميس 11 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

تسليم وحدات مشروع جنة "بيت الوطن" بـ6 أكتوبر.. الأحد

بيت الوطن
بيت الوطن

 صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، سيبدأ يوم الأحد المقبل، 14/1/2024، وحتى يوم الأربعاء 21/2/2024، في تسليم وحدات سكنية بمشروع جنة "بيت الوطن" بمدينة 6 أكتوبر، بالمرحلة الثامنة – الثامنة التكميلية، وذلك في مواعيدٍ محددة وفقاً للمعلن من الجهاز.

مشروع جنة بيت الوطن:

 أوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 113، يوم الأحد 14/1/2024، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الإثنين 15/1/2024، ووحدات العمارة رقم 115، يوم الثلاثاء 16/1/2024، ووحدات العمارة رقم 116، يوم الأربعاء 17/1/2024، ووحدات العمارة رقم 117، يوم الخميس 18/1/2024.

 وأضاف، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 21/1/2024، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الإثنين 22/1/2024، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الثلاثاء 23/1/2024، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الأربعاء 24/1/2024، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 28/1/2024، لافتاً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 125، يوم الإثنين 29/1/2024، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الثلاثاء 30/1/2024، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الأربعاء 31/1/2024، ووحدات العمارة رقم 128، يوم الخميس 1/2/2024.

 وأشار النجار إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 129، يوم الأحد 4/2/2024، ووحدات العمارة رقم 130، يوم الإثنين 5/2/2024، ووحدات العمارة رقم 131، يوم الثلاثاء 6/2/2024، ووحدات العمارة رقم 132، يوم الأربعاء 7/2/2024، ووحدات العمارة رقم 133، يوم الخميس 8/2/2024، ووحدات العمارة رقم 134، يوم الأحد 11/2/2024، ووحدات العمارة رقم 135، يوم الإثنين 12/2/2024، ووحدات العمارة رقم 136، يوم الثلاثاء 13/2/2024، ووحدات العمارة رقم 137، يوم الأربعاء 14/2/2024، ووحدات العمارة رقم 139، يوم الخميس 15/2/2024.

 ولفت رئيس الجهاز إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 140، يوم الأحد 18/2/2024، وتم تخصيص الأيام من الإثنين 19/2/2024 : الأربعاء 21/2/2024، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد المقررة، مضيفًا أنه سيتم تسليم الوحدة لصاحب الشأن، أو وكيله في الموعد المحدد، على أن يكون التوكيل المقدم توكيلاً خاصًا محدد الغرض، أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص.

مواد متعلقة

نائب وزير الإسكان يستقبل وفد استشاري لبحث التعاون في معالجة الصرف الصحي

حصاد الشركة القابضة للمياه المشروعات بمحافظتي أسيوط والوادى الجديد

وزير الإسكان يتابع مع موقف مشروعات المياه والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

وزير الإسكان يُتابع الموقف التنفيذي لمشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة

في ختام جولة وزير الإسكان.. مدينة السويس الجديدة كاملة المرافق والخدمات

الجزار يتفقد وحدات سكن لكل المصريين بالسويس الجديدة بعد تنفيذ 86 عمارة

وزير الإسكان يستعرض الموقف التفصيلي لتنفيذ أعمال المرافق بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر

تفاصيل اجتماع وزير الإسكان بمقر جهاز مدينة السويس الجديدة
الجريدة الورقية