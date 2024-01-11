وائل رياض يُعلن قائمة منتخب مصر للشباب

أعلن وائل رياض المدير الفني لمنتخب مصر للشباب عن قائمة اللاعبين، التى ستخوض معسكرًا بالقاهرة في الفترة من 15 حتي 29 يناير الجاري وتضم 28 لاعبا بينهم اثنان محترفان هما بلال موسى من نادي زڤولا الهولندي، ودياب مطاوع من لاتينو كالشيو الايطالي.

وتواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب بقيادة وائل رياض ، في الأقصر خلال الفترة من 8 حتي 11 يناير الجاري لمتابعة اللاعبين في هذه المرحلة السنية في الصعيد في اطار خطة الجهاز الفني للبحث عن أفضل العناصر وضمها لمنتخب الشباب .

ويقيم الجهاز الفني خلال هذه الفترة في المدينة الشبابية بالأقصر ، ويتابع علي مدار هذه الفترة أكبر عدد من لاعبي الصعيد كما سيتم اقامة مباراة بين منتخبي شمال وجنوب الصعيد .

ويتقدم اتحاد الكرة بالشكر بهذه المناسبة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لدعمه المستمر للمنتخبات الوطنية ، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المستمر لتحقيق مصلحة الكرة المصرية والنهوض بها .