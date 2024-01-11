هوكشتاين يدعو لحل وسط لعدم تطور الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية للأسوأ

دعا مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين إلى العمل على حل وسط مؤقتًا؛ لعدم تطور الأمور على الحدود اللبنانية الإسرائيلية نحو الأسوأ.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي في مقر رئاسة مجلس الوزراء بالعاصمة بيروت.

وشدد الموفد الأمريكي على ضرورة العمل على تهدئة الوضع في جنوب لبنان، حتى ولو لم يكن ممكنًا التوصل إلى اتفاق حل نهائي في الوقت الراهن.

من جانبه، أكد ميقاتي أن الأولوية يجب أن تكون لوقف إطلاق النار في غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والخروقات المتكررة للسيادة اللبنانية.

وكرر ميقاتي قوله إن لبنان يريد السلم والاستقرار عبر الالتزام بالقرارات الدولية.

وعقد ميقاتي وهوكشتاين لقاءً ثنائيًا قبل المشاركة في اجتماع موسع شارك فيه وزير الخارجية والمغتربين بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بو حبيب والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان أماندا بيلز والوفد الأمريكي المرافق لهوكشتاين. كما حضر مستشارو رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر وزياد ميقاتي والمستشاران العسكريان العميدان رياض شيا وأمين فرحات.

في سياق متصل، أعلن عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن مجلس الوزراء السعودي وافق على تعديل نظام الإقامة المميزة لتكون مرحلة جديدة نحو تحفيز وإستحداث الوظائف ، بإضافة خمس منتجات جديدة للإقامة المميزة.

أضاف حنفي، أن الهدف من ذلك هو جعل المملكة مركزا عالميا في الاستثمارات والعقول ، وإستقطاب وإستبقاء الأفضل دائما، ومنتجات الإقامة المميزة الجديدة هي إقامة كفاءة إستثنائية لفئة التنفيذيين وأصحاب التخصصات في مجالات الرعاية الصحية والعلمية والأبحاث ، إقامة مسثمر أعمال للرجال الأعمال والمستثمرين ، وإقامة مالك عقار لفئة ملاك العقارات الراغبين بالإستقرار في السعودية ، إقامة موهبة لفئة الموهبين والمتخصصين في مجال الرياضة والثقافة ، إقامة رائد الأعمال لفئة أصحاب المشاريع الريادية

وأشار حنفي أن من أبرز مزايا الإقامة المميزة ، منح الإقامة المميزة لأفراد الأسرة بما فيهم الوالدين مع رفع الحد الأعلى للتابعين من أبناء الأسرة إلى 25 عامًا ، ومزاولة الأعمال التجارية ، الإعفاء من المقابل المالي للوافدين ومرافقيهم ، والتنقل من وإلى المملكة بدون تأشيرة ، وتملك العقارات ، سهولة الإنتقال بين المنشآت بدون رسرم ، إستضافة ودعوة الأقارب

وأختتم حنفي أن رسوم الإقامة المميزة هي 4 آلاف ريال تدفع لمرة واحدة ، على أن يكون الكفائات الإستثنائية (متخصص _ تنفيذي) 5 سنوات - دائمة ، موهبة (رياضيةً - ثقافية) 5سنوات - دائمة ، مستثمر أعمال دا ئمة و ، رائد أعمال 5 سنوات - دائمة ، مالك عقار فترة إمتلاك العقار ، وذلك خلاف الإقامة المميزة الذي أطلقتها المملكة منذ فترة وهي نوعين إقامة محددة سنة واحدة قابلة للتجديد رسومها 100 ريال سعودي ، وإقامة غير محددة المدة وهذه دائمة ورسومها 800 ألف ريال.