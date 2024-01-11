الحـرف التــراثـية.. حــل سحرى لإنعاش الاقتصاد

يعمــــــل بها أكثـــــــــر من 2 مليــــــــون مصـــــــــــرى

الحرف التراثية حل سحرىللاقتصاد القومى، لقدرته على أنيكون رافداًكبيراً لجلب العملاتالأجنبية.. وحسب الخبراءيستطيع هذا القطاعأن يحققصادرات تصل إلىمليارات الدولارات سنوياً.

وفوق هذافإن للحرفالتراثية دوراً محورياً فى التشغيل،فحسب البياناتالرسمية فإن حوالى2مليون مصرى يعملونفى الحرفالتراثية، إضافة إلى ذلكفإن طبيعةالعملية الإنتاجية والتسويقية المرتبطة بهذه الحرفتجعل منالممكن للمرأة ولكبار السن أوغيرهم من الفئاتالذين لا يرغبونأو لايستطيعون ترك مكانإقامتهم، أن يعملوابها بمايوفر لهممصدراً للدخل.

وفى السنواتالأخيرة، بذلت الحكومةجهوداً كبيرة للحفاظ على الحرفالتراثية من الاندثار،وتنميتها اقتصادياً، ووجه الرئيسعبدالفتاح السيسى، بمواصلة تقديم كافة أوجهالدعم لأصحاب الحرف التراثية، فى إطاراستراتيجية الدولة لدعم أصحابالمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لهامن دورفعال فىالنمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلاً عن المساهمةالمهمة للحرف التراثية فى الحفاظعلى الهويةالوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.

كما وجهالرئيس بتطبيق أعلى معاييرالجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسبمع القياساتالوطنية والدولية، مع الحرصعلى عنصرالابتكار والمزج بين الأصالةوالمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المالبطرق فعالةلصالح الحفاظ على التراثالوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة.

فى هذاالملف نرصد حالالحرف التراثية، ونرسم من خلالالخبراء خريطة طريق لإنقاذهاوالنهوض بها لتصلإلى المكانةالتى تستحقها.