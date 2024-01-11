أمم أفريقيا.. اختراق أمني لمران منتخب الجزائر في كوت ديفوار

شهد تدريب منتخب الجزائر اليوم الخميس، في كوت ديفوار، إختراق أمني بواسطة "طائرة درون" خلال استعداداته لبطولة أمم افريقيا وقبل انطلاقها يوم 13 يناير الحالي، وحتى يوم 11 فبراير المقبل.

وشهد المران الأول لـ"محاربي الصحراء" في كوت ديفوار، اختراقا أمنيا، بعدما تولت طائرة درون تصوير مران "الخضر"، في خطوة أثارت غضب بعثة منتخب الجزائر التي احتجت لدى المنظمين والمسؤولين في مدينة بواكي.

وذلك بسبب تعمد بعض الأطراف لكسر السرية المفروضة على التدريبات بقرار من المدرب الجزائري جمال بلماضي.

وأتخذت السلطات الأمنية في دولة كوت ديفوار اجراءاتها، حيث قامت بحجز طائرة درون وقررت التحقيق مع صاحبها بخصوص الأسباب التي دفعته لتصوير تدريبات منتخب الجزائر.

ويتطلع المنتخب الجزائري إلى بلوغ أدوار متقدمة في كأس أمم أفريقيا 2023 المقرر إقامتها في كوت ديفوار من 13 يناير الجاري إلى 11 فبراير المقبل في محاولة لتجاوز اخفاقه في النسخة الماضية من جهة والغياب عن مونديال قطر من جهة أخرى.

ويخوض “الخضر” غمار المغامرة الأفريقية ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب كل من بوركينا فاسو أنجولا وموريتانيا.

وظهرت الجزائر في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 18 مرة، وكانت أول مشاركة للخضر عام 1968 في إثيوبيا.