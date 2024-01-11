منظمة العمل العربية.. 59 عامًا من العطاء

تحتفل منظمة العمل العربية، غدًا الجمعة الموافق 12 يناير 2024، بالذكرى الـ59 لتأسيسها، كأول منظمة عربية تهتم بمختلف قضايا العمل والعمال على الصعيد القومي، وتطبق نظام التمثيل الثلاثي، الذي يقوم على أساس اشتراك أصحاب الأعمال والعمال مع الحكومات في كل نشاطات وأجهزة المنظمة الدستورية والنظامية.

سعت المنظمة منذ انطلاقها إلى تحقيق الأهداف النبيلة التى نص عليها الميثاق العربي للعمل ودستور المنظمة وفى مقدمتها تعزيز الحوار الاجتماعي الهادف والبًناء والمسؤول بين أطراف الإنتاج الثلاثة على المستويين الوطنى والقومي، وذلك بفضل تكوينها الثلاثي (حكومات – أصحاب الأعمال – عمال) في كل نشاطاتها وأجهزتها الدستورية وقد حققت المنظمة نتائج إيجابية ودور فعال فى ظل المتغيرات والمستجدات الراهنة التي تشهدها المنطقة العربية، حتى أصبحت تشكل مرتكزاً مهماً على صعيد العمل العربي المشترك.

أصبحت العمل العربية، منبراً فريداً للحوار الاجتماعي وساحة قومية للتعاون البناء والمثمر بين أطراف الإنتاج الثلاثة فى وطننا العربي، فقامت المنظمة بعقد العديد من المؤتمرات والندوات والورش التى عالجت قضايا التنمية والتشغيل والحماية الاجتماعية بالإضافة إلى مشاركتها بالمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بالعمل والعمال؛ لتظل على العهد باقية، صورة مشرقة للتعاون العربي المشرف، مؤكدة بهذه المناسبة استعدادها الدائم لتقديم كل عون مخلص لجميع أطراف الإنتاج في الدول العربية بكل الإمكانيات المتاحة.

تتقدم منظمة العمل العربية، بالشكر والعرفان، لكل من أسهم فى دعم مسيرتها لخدمة قضايا العمل والعمال، لا سيما وزراء العمل ورؤساء وأعضاء منظمات أصحاب الأعمال والعمال، وكل المهتمين والمعنيين بقضايا العمل فى وطننا العربي، كما أنها تؤكد تعهدها بأنها ستكمل مسيرتها المشرفة التى تكفل حق الإنسان العربي في حياة كريمة أساسها العدالة الاجتماعية.