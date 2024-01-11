جامعة سوهاج تنظم ندوة تعريفية عن مسابقة hult prize

نظمت جامعة سوهاج ندوة تعريفية عن مسابقة hult prize لريادة الأعمال والتنمية المستدامة، بالتعاون مع أسرة طلاب من أجل مصر بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور علاء غالب رئيس طلاب من أجل مصر، وعدد من طلاب الأسرة.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن المسابقة تعد أكبر منصة حول العالم مفتوحة للطلاب الجامعيين، حيث تتحدى مسابقات "جائزة هالت" الطلاب من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة من شأنها القضاء على المشاكل الحرجة فى العالم، وتمكن الأجيال الجديدة من إيجاد تغيير مجتمعى من خلال التعليم وريادة الأعمال.



وأوضح الدكتور علاء غالب، أن مؤسسة هالت برايز تقوم بإطلاق تحدي يعالج مشكلة عالمية كل عام، وذلك استناداً لأهداف التنمية المستدامة، موضحاً أنها مسابقة طلابية مفتوحة للطلاب الجامعيين من مختلف أنحاء العالم، تتنافس الفرق المشاركة فيها على تدشين مشروعات تهدف إلى معالجة أحد التحديات الإجتماعية العصيبة.



وأشار رئيس طلاب من أجل مصر، إلى أن هذه المسابقات تطلق العنان للإبداع وتفتح آفاقاً واسعة أمام الطلاب للمشاركة في كافة التخصصات وفرصة لتحويل الأفكار إلى واقع مستدام ومبتكر، مضيفاً ان الندوة تناولت التعريف بالمسابقة، وعرض الجدول الزمني للمسابقة في محافظة سوهاج، وكيفية المشاركة بها.