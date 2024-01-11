محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ رفع كفاءة مشروع صرف صحي البركة

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ رفع كفاءة مشروع صرف صحي خط طرد ومحطة رفع البركة بحي غرب أسيوط، والممول من الوكالة الألمانية، وذلك بمشاركة أجهزة الكشف عن المرافق والرادار الأرضي بمركز شبكات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، وتابع أعمال الرصد المساحي الأرضي عن طريق أحدث الأجهزة بالمركز.

جاء ذلك بحضور محمد بشير مدير المكتب الفني للمحافظ، ومدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية، والمهندسة رانيا مجدي حليم نائب مدير مركز معلومات شبكة المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، وعيون ابراهيم رئيس حي غرب، وكرم عبدالحفيظ نائب رئيس الحي ومهندسي الشركة المنفذة للأعمال.

وتابع المحافظ، بعض الأعمال الميدانية لإستخدام جهاز رادار الاختراق الأرضي "GPR" لكشف المرافق واستخدام أجهزة الرصد المساحي بمنطقة غرب أسيوط، واستمع إلى شرح من المهندسة رانيا مجدي لاستخدامات الأجهزة وأهميتها في تنفيذ مشروعات المرافق والبنية التحتية بالمحافظة، لافتًا إلى أهمية الاستعانة بأجهزة مركز معلومات شبكات المرافق بالمحافظة والذي يعد أول مركز متخصص في رفع المرافق ووضعها على خرائط مساحية دقيقة (رقمية وورقية) من خلال قاعدة بيانات متكاملة للبنية الأساسية (تحتية وفوقية) مع التحديث المستمر لها، لافتًا إلى أهمية التدريب ورفع كفاءة وتطوير أداء العاملين بالمركز بصفة مستمرة لاستخدام أحداث الوسائل العلمية والتكنولوجية ونظم المعلومات الجغرافية وأجهزة كشف متقدمة وحديثة ورفعها مساحيًا وإنتاج خرائط مناسبة لتلك المرافق والخدمات والأعمال المساحية وذلك لحماية المرافق المختلفة في باطن الأرض من أي إتلاف أو تدمير قد يحدث نتيجة الحفر العشوائي.

وأكد المحافظ، أهمية جهاز رادار الاختراق الأرضي الذي يتم استخدامه للكشف عن المرافق الأرضية المعدنية وغير المعدنية مثل مواسير (المياه ، الغاز ، الصرف الصحي) وكابلات (الكهرباء ، والتليفونات ، والانترنت) وغيرها حتى عمق 6 أمتار وذلك لتجنب الحوادث الناتجة عمليات الحفر بدون معرفة أماكن المرافق والتي قد تصل إلى خسائر في الأرواح فضلًا عن إنه يساهم في تنفيذ توجه الدولة للتحول الرقمي وتحويل المرافق الأرضية إلى شبكات رقمية ما يسهل على متخذي القرار.