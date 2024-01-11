وكيل تعليم الفيوم يتابع امتحانات النقل للفصل الدراسي الاول

حرصت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على متابعة امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م بمدارس إدارة غرب الفيوم التعليمية.

وتفقدت وكيل الوزارة، لجنة مدرسة باغوث الإبتدائية ، ولجنة مدرسة المحمدية الإعدادية للبنات ، بإدارة غرب الفيوم التعليمية ، بحضور مروى عبدالعزيز مدير إدارة غرب الفيوم.



انتظام اللجان

وأكدت الدكتورة أماني قرني، انضباط وانتظام العمل بلجان سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024/2023م، وتوفير بيئة هادئة للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر، والالتزام بكافة القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والحفاظ على النظافة العامة، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالضوابط الامتحانية، كما أكدت وكيل الوزارة، عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والمعلمين داخل لجان الامتحان

واطمأنت "قرني " إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، وإلى تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب داخل اللجان، وسير الامتحان بصورة جيدة، ولا يوجد ما يعكر صفو سير الامتحان.

وتابعت كنترول المدرسة، وشددت بالسماح بدخول أعضاء الكنترول بالمدرسة، وعدم دخول أى من العاملين بالمدرسة إلى حجرة الكنترول، كما وجهت بضرورة مراعاة الدقة في عمليات التصحيح والرصد.

ولفتت قرني، إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية، لمتابعة الامتحانات، وغرف عمليات فرعية بالإدارات التعليمية، متصلة بالغرفة الرئيسية بالمديرية، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سلامة وانتظام سير الامتحانات.

جدير بالذكر أنه يؤدي اليوم الخميس طلاب الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان فى مادة الرياضيات، كما يؤدى طلاب الصف الأول الإعدادي الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء، والصف الثاني الإعدادي في مادة العلوم.





























