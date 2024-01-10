أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوتديفوار

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريبات الفريق ملعب "جاردان بوتانيك" استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.



بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.

حضر مران المنتخب سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم أمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.