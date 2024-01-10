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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أمم أفريقيا.. منتخب مصر يخوض مرانه الأول في كوتديفوار

مران منتخب مصر
مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا أول تدريبات الفريق ملعب "جاردان بوتانيك" استعدادا لمواجهة منتخب موزمبيق يوم الأحد المقبل ١٤ يناير في الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية.

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بدأ المران بتدريبات بدنية ثم جمل فنية وتقسيمة وتسديد على المرمى تحت اشراف الجهاز الفني للمنتخب، ثم خضع اللاعبون للاستشفاء.
حضر مران المنتخب  سفير مصر بكوت ديفوار السيد شريف سيف، وكان في استقباله الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس البعثة، والكابتن حازم أمام عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول.

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