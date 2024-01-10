غداً.. انطلاق المهرجان الدولي للبريدج في نادي الجزيرة

ينطلق غدًا الخميس مهرجان الجزيرة الدولي للبريدچ في نسخته الأولى، ويستمر حتى السابع عشر من يناير الجاري، بمشاركة أكثر من ٣٠٠ لاعبًا مصريًا وأجنبيًا، من مختلف أنحاء العالم، أبرزها فرنسا وإيطاليا ورومانيا وروسيا واليونان، وعدد من الدول العربية الشقيقة على رأسها السعودية والأردن وسوريا ولبنان والإمارات والبحرين.

ومن المقرر أن تبدأ المنافسات مساء غد الخميس تمام السابعة والنصف، على أن يسبقها استقبال الوفود المشاركة من السادسة مساءً.

وأكد المهندس أحمد طلعت أدهم رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان ، أن مجلس إدارة نادي الجزيرة الرياضي برئاسة المهندس شريف سيف النصر ، ونائبه المهندس إيهاب لهيطة، وجميع أعضاء مجلس إدارة نادي الجزيرة ، والمهندس هادي عامر، رئيس لجنة البريدج في النادي، رئيس الاتحاد المصري السابق للبريدج، واللواء شيرين شمس، المدير التنفيذي، كان لهم دور بارز من أجل تنظيم مهرجان البريدج الدولي في نسخته الأولى، في إطار حرص مجلس إدارة نادي الجزيرة على اعادة أمجاد الرياضات العريقة وفي مقدمتها البريدج، والتي تخطت مائة عام، منذ أن ظهرت على أرض مصر ، مشيرًا إلى أن البريدج من الرياضات الذهنية التي تحظى باهتمام كبير على مستوى دول العالم.

وأشار المهندس أحمد طلعت أدهم، رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان الجزيرة الدولي للبريدج ، إلى أن مجلس إدارة نادي الجزيرة، قرر تكريم اسم الراحل عادل الكردي، على هامش البطولة، تقديرًا لجهوده الملموسة في العمل على انتشار رياضة البريدج في مصر، إضافة إلى كون الراحل سببًا مباشرًا في اتخاذ مجلس إدارة نادي الجزيرة، قرارًا بتنظيم مهرجان البريدج الدولي.