بالم هيلز.. عالم من الرقي والتميز يناسب طموحاتك ويلبي تطلعاتك

بالم هيلز للتطوير العقاري - اختيارك الأمثل للرقي والتميز

تُعد شركة بالم هيلز للتطوير العقاري الاختيار الأمثل لمن يبحث عن الرقي والتميز في عالم العقارات، فهي من أعرق وأفضل الشركات في مصر والشرق الأوسط من حيث الخبرة والإنجازات العريقة في المجال العقاري على المستوى المحلي والعربي. تمتلك بالم هيلز سجلًا حافلًا بالمشروعات السكنية والتجارية والسياحية الناجحة، مما يجعلها الاختيار الأفضل لمن يرغب في الاستثمار العقاري المضمون والحياة الأكثر رقيًا وجودة.

بالم هيلز.. ريادة في عالم العقارات وبناء المجتمعات

تتمتع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري برؤية استباقية فريدة جعلتها الشركة الرائدة في مجال العقارات بمصر، حيث تركز على بناء مجتمعات عمرانية متكاملة ومستدامة.

تأسست الشركة عام 1997 وتمتلك أكبر محفظة أراضي متنوعه في مصر بمساحة 29 مليون متر مربع، تقوم من خلالها بتطوير مشروعات سكنية راقية في القاهرة والإسكندرية والساحل الشمالي، بالإضافة لمشروعات تجارية وسياحية بلغ عددها 34 مشروعًا في جميع أنحاء مصر.

إبداع معماري فريد في عالم بالم هيلز

تمتلك بالم هيلز محفظة عقارية ضخمة تبلغ 30 مليون متر مربع تعكس إبداعاً معمارياً فريداً تصاميم استثنائية. وانطلاقاً من حرص الشركة على تحقيق أحلام عملائها، خُصّصت نسبة 70% من أراضي مشاريعنا لإنشاء مساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية خلابة متعددة الاستخدامات بهدف إرضاء مختلف الأذواق والرغبات.

لذا توفر بالم هيلز تشكيلة متنوعة من الوحدات السكنية ذات التصاميم الفريدة التي تناسب أذواق واحتياجات الجميع في بيئة عصرية ومجتمع نموذجي.

توفر شركة بالم هيلز مجموعة متكاملة من الخدمات لعملائها من أبرزها:

خدمات الصيانة الدورية للوحدات السكنية والمرافق العامة.

خدمة عملاء متاحة على مدار 24 ساعة للرد على استفسارات وشكاوى العملاء.

خدمات الأمن والحراسة بالتعاون مع شركات أمنية معتمدة.

خدمات النظافة العامة للممتلكات والمساحات المشتركة.

توفير وصيانة وسائل الراحة مثل المسابح والنوادي الرياضية والحدائق.

تقديم خصومات وعروض خاصة في المحلات والأنشطة الترفيهية داخل المشروعات.

تسهيل كافة إجراءات التسجيل والدفع والتملك للوحدات.

متابعة وضمان جودة التشطيبات والديكورات حسب اختيار العميل.

أهم مشروعات شركة بالم هيلز

بالم هيلز القاهرة الجديدة

بالم هيلز الساحل الشمالي

بالم هيلز أكتوبر

بالم هيلز الاسكندرية

أحدث مشروعات بالم هيلز

بالم هيلز التجمع الخامس القاهرة الجديدة من أشهر مشروعات بالم هيلز.

ذا فيلدج جاردنز التجمع الخامس.

ذا فيلدج جيت القاهرة الجديدة.

كابيتا جاردنز القاهرة الجديدة.

بالم باركس بالم هيلز أكتوبر.

ذا كراون بالم هيلز أكتوبر.

بادية بالم هيلز 6 أكتوبر.

كازا الشيخ زايد من أفضل مشروعات بالم هيلز الشيخ زايد.

وود فيل بالم هيلز أكتوبر.

ذا لين بالم فالي بالم هيلز أكتوبر.

بالم هيلز العلمين الجديدة من مشروعات بالم هيلز المتميزة.

هيل تاون 6 أكتوبر.

إلى جانب مشاريع بالم هيلز الساحل الشمالي.

أفضل مشاريع بالم هيلز 2023

بالم هيلز التجمع الخامس – ذا فيلدج جاردنز – ذا فيلدج جيت – كابيتال جاردنز – بالم باركس – ذا كراون – بادية – كازا – وودفيل

بالم هيلز تُمثل الاختيار الأمثل لمن يبحثون عن الحياة الراقية والاستثمار العقاري المضمون، فهي صاحبة السمعة الطيبة والإنجازات الحافلة في مجال العقارات على مدار عقود من الزمن.

استثمر في مستقبلك وامتلك عقارًا فاخرًا ضمن مشروعات بالم هيلز التي تلبي أرقى الأذواق، واحصل على عائد مضمون مع أفضل شركة عقارية.

اللينك:

https://www.palmhills.properties/