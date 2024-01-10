الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الكرملين: لا يوجد تقدم في عملية السلام وروسيا تواصل العملية الخاصة

ديمتري بيسكوف
ديمتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الأربعاء إن موسكو لا ترى أي تقدم في عملية السلام حول أوكرانيا، وبالتالي تواصل العملية العسكرية الخاصة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أشار المتحدث في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (تاس) الروسية إلى أنه "لا يوجد حتى الآن أي شيء بشأن أي عملية سلام، العمليات معقدة للغاية مع "صيغة السلام" هذه التي طرحها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي: بعض الدول تناقش نوعًا من "صيغة السلام" دون مشاركة روسيا. إنها عملية غريبة للغاية، ولا يوجد شيء جدي في هذه الخطة".

وشدد بيسكوف على أنه "في الواقع، لا يزال هناك رفض قانوني لكييف للتفاوض. ونحن نواصل عمليتنا العسكرية الخاصة".

كان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد اقترح "صيغة للسلام" في نوفمبر 2022. وهي لا تتضمن أي خطوات من جانب كييف وتفترض تعويضًا عن الخسائر الناجمة عن القتال على حساب موسكو. وفي حين روجت أوكرانيا لـ "صيغة السلام"، فقد رفضت مراراً وتكراراً عروض ووساطات الطرف الثالث.

كما أصيبت إمكانية الاتصالات بين أوكرانيا وروسيا بالشلل بعد أن وقع زيلينسكي على مرسوم يحظر أي محادثات مع موسكو في ظل رئاسة فلاديمير بوتين. وفي الوقت نفسه، تؤكد روسيا أنها لم ترفض التفاوض مع أوكرانيا.

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