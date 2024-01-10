غدا اختبار تجريبي لمادة اللغة الإنجليزية للصف الاول الثانوي التابلت بتعليم قوص

تابع عبدالله القبانى مدير عام إدارة قوص التعليمية جنوب قنا مع عبدالنبى البنا رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة بمكتبه اليوم الأربعاء الجاهزية التقنية لنقاط البت والاستقبال الالكترونى بمدارس الادارة الثانوية إستعدادا لعقد امتحان اللغة الإنجليزية التجريبى لطلاب الصف الاول الثانوي والذى سيستخدمون خلاله اجهزة الكمبيوتر اللوحية " التابلت " لأول مرة .

من جانبه أشار مدير عام إدارة قوص التعليمية إلى أن الامتحانات التجريبى الذى سيعقد غدا بتوجيهات الدكتور محمد السيد والذى يستهدف 1879 طالب وطالبة بالصف الأول الثانوى ب10 مدارس ثانوية عامة تابعة لإدارة قوص التعليمية هدفه اعداد طالب يجيد التعامل مع جهاز التابلت والدخول على شبكة وزارة التربية والتعليم المركزية وحل الامتحانات تمهيدا لدخول امتحان نصف العام الدراسي الاول والمزمع عقده 14 يناير الجارى .

كما أكد رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالإدارة إلى أن فريق عمل التوجيه الفنى للتطوير التكنولوجي قام بتوزيع قوته على المدارس السنوية بالتنسيق مع اخصائيين تكنولوجيا التعليم لمتابعة الجاهزة الفنية لنقاط البث والاستقبال واختبار كفاءتها .