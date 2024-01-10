نيمار يُنهي برنامجه العلاجي الأول للتعافي من الإصابة.. أخر التطورات

يترقب جمهور الهلال السعودي بشدة، عودة النجم البرازيلي نيمار دي سيلفا للفريق مرة أخري، وذلك بعدما ترعض لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي والغضروف، مع منتخب بلاده خلال مباراة أوروجواي، في شهر أكتوبر الماضي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، لينتهي مومسه بشكل رسمي مع الفريق السعودي.

حيث كشفت صحيفة "الرياضية" السعودية أن نيمار بدأ مرحلة جديدة من التأهيل، بعد ختام المرحلة الأولى ببرنامجه العلاجي، وبدأ مرحلة التأهيل الثانية، المُعد له من قبل الطبيب المعالج، بعد ختام المرحلة الأولى، عقب إجراء عملية جراحية في الرباط الصليبي والغضروف في ركبته اليسرى.

وأشارت "الرياضية"، إلى أن نيمار لا يزال يواصل مرحلة العلاج والتأهيل في بلاده، تحت إشراف مواطنه ريكاردو روزا، المعد البدني والفني الخاص باللاعب البرازيلي، حيث بدأ في تطبيق بعض التدريبات الخاصة، التي تتركز على تقوية الجزء العلوي من الجسم، إضافة إلى مواصلة ثني الركبة باستمرار، وتقوية موقع الجراحة في الركبة.

جدير بالذكر أن النجم البرازيلي نيمار قد انضم إلى الهلال السعودي، في الصيف الماضي بعقد لمدة موسمين، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 90 مليون يورو.