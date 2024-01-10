المملكة المتحدة والهند تتعهدان بمواصلة تعزيز التعاون الدفاعي بينهما

أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أن المملكة المتحدة والهند تعهدتا بمواصلة تعزيز التعاون الدفاعي بينهما؛ في خطوة تشير إلى الأهمية المتزايدة للعلاقة الاستراتيجية بين البلدين.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس -وفقا لما أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- "ليس هناك شك على الإطلاق في أن العالم أصبح موضع نزاع متزايد، لذا فمن الأهمية بمكان أن نواصل البناء على علاقاتنا الاستراتيجية مع الشركاء الرئيسيين مثل الهند".

وأعرب شابس عن ترحيبه بنظيره الهندي راجناث سينج خلال زيارته الأولى للمملكة المتحدة منذ أكثر من 20 عاما، للاتفاق على مستويات غير مسبوقة من التعاون الدفاعي بين المملكة المتحدة والهند.

وأكد وزير الدفاع البريطاني أن البلدين تتقاسم سويا التحديات الأمنية، قائلا "ونحن ثابتون على التزامنا بالحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومزدهرة".

وأشار إلى أن المملكة المتحدة تخطط لنشر مجموعة حاملة رأس الحربة الهجومية في منطقة المحيط الهندي خلال العام المقبل 2025؛ وتعتمد هذه الخطوات على الشراكة الاستراتيجية الشاملة المنصوص عليها في خارطة الطريق بين الهند والمملكة المتحدة لعام 2030، والتي تم الإعلان عنها في عام 2021.

وأضاف وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس: "ومن الواضح أن هذه العلاقة تنتقل من قوة إلى قوة، ولكن يجب علينا أن نواصل العمل يدا بيد لدعم الأمن العالمي في ضوء التهديدات والتحديات التي تسعى إلى زعزعة استقرارنا وإلحاق الضرر بنا".

ووفقا للحكومة البريطانية، فإنه من المقرر أن تشرع المملكة المتحدة والهند خلال السنوات المقبلة أيضًا في إجراء مناورات أكثر تعقيدًا بين جيشيهما، تمهيدًا لتمرين مشترك تاريخي سيتم إجراؤه قبل نهاية عام 2030، لدعم الأهداف المشتركة المتمثلة في حماية طرق التجارة الحيوية والحفاظ على القواعد الدولية.