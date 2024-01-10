أستاذ اقتصاد: الطاقة عنصر مهم في التطوير والنمو

أكدت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة بجامعة قناة السويس، أن الطاقة عنصر مهم في التطوير والنمو وهو ما أدركته الدولة المصرية، مشددة على أنه وفي إطار تحول مصر لمركز إقليمي لتداول الطاقة لمصر استراتيجية للطاقة المتكاملة بوجود مزيج من الطاقة يبلغ 42% بحلول عام 2035.

مشروع إنتاج طاقة الرياح

وأوضح أن الدولة المصرية عملت جاهدة على خطوات عدة، ومنها مشروع إنتاج طاقة الرياح بـ“خليج السويس” و"جبل الزيت" باستثمارات 1.5 مليار دولار، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية لشاشة “DMC”.

وشدد على أن مشروع إنتاج طاقة الرياح بـ “خليج السويس” و"جبل الزيت" يعبر عن الشراكة الناجحة التي تمثل قيمة مضافة في سوق التكامل الطاقي المصري، فالشركات المستثمرة لديها ثقة في المؤسسات المصرية ولديها ثقة كبيرة باعتبار أن مصر دولة رائدة بمجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أن المردود الإيجابي للمشروعات التي تتعلق بكل ملف الطاقة المتجددة سواء طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية أو الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وكل ما يخص ملف التحول الطاقي.

وأضاف أن مصر تعمل في هذا الملف من منظور المسؤولية وتنتهج استراتيجية لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وهذا المشروع الجديد يخفض 2.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

