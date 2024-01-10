«رايحين للنبى الغالى».. ٩٦ ساعة ترانزيت

100 ألف مصرى يؤدون مناسك «العمرة ترانزيت».. التكلفة تبدأ من 8 آلاف جنيه وشركات الطيران والسياحة المصرية المتضرر الوحيد

حمزة عنبى: جذبت أعداداً كبيرة من المصريين والأسعار متفاوتة

أيمن كامل: السفر بالحجز المباشر مع شركات الطيران أو من خلال شركات السياحة

باسل السيسى: متوقع أن يعتمر بواسطتها 500 ألف مصرى خلال الموسم

أرخص عمرة

قال حمزة عنبى- عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية- إن برنامج «عمرة الترانزيت» الذى تنظمه بعض شركات الطيران العاملة بالسوق المصرى استطاع جذب أعداد كبيرة من المواطنين المصريين الراغبين فى أداء مناسك العمرة.

الحج والعمرةحلم كلمسلم، ويبقىالعائق الوحيدللحالمين بالذهابللنبى الغالىهو التكلفةالكبيرة لأداءتلك الفريضة،التى وصلتلمبالغ تفوقطاقة الغالبيةالعظمى منالمسلمين.. هذاالعام ظهرأمل جديديقلل كثيراًمن تكلفةأداء العمرة،وهو ماأطلق عليه«العمرةترانزيت»، حيث سمحتالمملكة العربيةالسعودية لراغبىالعمرة بأداءالفريضة خلال4أيام فقط،يقضيهم المعتمركترانزيت فىالأراضى المقدسة.

وكانت وزارةالحج والعمرةالسعودية، قدأعلنت فىسبتمبر الماضىعبر موقعهاالرسمى أنهيمكن أداءالعمرة عنطريق الترانزيتووضعت شرطاًوهو ألايتجاوز المكوثفى السعودية4أيام فقط،شريطة أنيكون الحجزعلى شركةطيران سعودية.

وبحسب وزارةالحج والعمرةالسعودية، فإنالشخص يمكنأن يستخدمالعبور الإلكترونى أوالترانزيت علىالخطوط الجويةالسعودية، لأداءالعمرة، ويمكنحينها السفرمن مصرإلى دولةأخرى، ولكنتكون المملكةمكان انتظاروحينها سيدخلهالأداء العمرةخلال 4 أيام،وبعدها يغادرالبلاد، ولنيدفع تأشيرةلدخوله إليها.

وفى بدايةتطبيق هذهالفكرة كانتتكلفة أداءالعمرة قليلةجداً مقارنةبنظيراتها العادية،ولكن معتوافد الأعدادبشكل كبيرودخول المكاتبالسياحية فىالأمر ارتفعتالأسعار وتعدىالسعر حالياً25ألف جنيهقابل للزيادةأو النقصانحسب الشركةالمنظمة للرحلةفى 4 ليال،ومع ذلكتظل رحلةالترانزيت أرخصمن الأسعارالاقتصادية والفاخرة،حيث يتراوحسعر برنامجالعمرة الاقتصادىعمرة شهررجب 2024 للمستوىالاقتصادى إلىنحو 30 ألفجنيه شاملةسعر تذكرةالطيران أماسعر برنامجشهر رجب2024للمستوى الفاخرالخمس نجومفيبدأ سعرهمن 60 ألفجنيه، وكلماارتفعت الخدماتالمقدمة للمعتمرزاد معهالسعر.

وأوضح عنبى أن سعر برنامج «عمرة الترانزيت» فى بداية ظهور البرنامج وصل لنحو 13 ألفاً و500 جنيه، وكان يشمل تذكرة طيران ذهاب وعودة وإقامة 4 أيام بأحد فنادق مكة المكرمة، فضلاً عن تأشيرة ترانزيت، موضحاً أن بعض شركات الطيران المنظمة لهذا البرنامج تتغاضى عن ضرورة وجود وجهة ثالثة للمسافرين من مصر، وتكتفى فقط بحجز تذاكر الطيران ذهاب وعودة بين القاهرة وجدة، دون اعتبار المدينة السعودية كمحطة ترانزيت.

وأضاف أن برنامج «عمرة الترانزيت» لا تنظمه شركات السياحة المصرية، ولا يتم تنظيمه عبر بوابة العمرة المصرية، حيث لا يصدر للمسافر ضمن هذا البرنامج تأشيرة عمرة بل يسمح له خلال إقامته بالسعودية والمقدرة بـ96 ساعة بأداء مناسك العمرة، موضحاً أن هذا البرنامج أضر بشكل كبير بشركات السياحة التى لا يسمح لها بتنظيم مثل هذا البرنامج.

وأشار إلى أن العديد من شركات السياحة المنظمة لرحلات السياحة الدينية «العمرة والحج»، تقدمت بطلبات لوزارة السياحة للسماح لها بتنظيم رحلات العمرة الترانزيت، فضلاً عن مطالبتها بمخاطبة السلطات السعودية باستصدار تأشيرة عمرة للمصريين تكون مدتها أسبوعاً واحداً فقط.

طريقتان للسفر

قال أيمن كامل- عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: «هناك طريقتان لسفر المصريين لأداء للعمرة ترانزيت، أولهما التوجه لشركات السياحة التى تنظم برامج عمرة الترانزيت، وطلب تنظيم برنامج عمرة مدته 4 ليال، والطريقة الثانية تكمن فى التوجه لإحدى شركتى الطيران الخطوط الجوية السعودية وطيران فلاى ناس، وطلب حجز رحلة إلى أى دولة على أن تكون السعودية محطة ترانزيت خلال تلك الرحلة ويسمح له خلالها بأداء مناسك العمرة، ويقيم خلال تلك الأيام بفنادق 3 نجوم، بواقع 3 ليال فى مكة، وليلة واحدة فى المدينة المنورة.

وأشار إلى أن أسعار أرخص برنامج عمرة يختلف ما بين الحجز المباشر مع شركتى الطيران والحجز مع شركات السياحة، موضحاً أن الحجز مع شركات السياحة يزيد بنحو 2000 جنيه، بسبب تكلفة المشرف المرافق للمسافرين ونوعية الفنادق التى يقيم بها المعتمرون، موضحاً أن أسعار أرخص برنامج عمرة حاليا تتراوح ما بين 15 ألفاً و500 جنيه و17 ألفاً و500 جنيه.

100 ألف معتمرمصرى

وأكد باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن أسعار برامج العمرة الاقتصادية فى الوقت الحالى تبدأ من 23 ألف جنيه، وتختلف باختلاف البرنامج، وأن أعداد المعتمرين وصلت منذ 5 سبتمبر حتى الآن إلى 100 ألف معتمر ومعتمرة، وتوقع أن تصل إلى 500 ألف معتمر بنهاية الموسم.

وأشار عضو الغرفة السياحية إلى أن أسعار برامج العمرة من المرجح أن تظل ثابتة خلال الفترة القادمة، لأنها تشمل الخدمات المقدمة إلى المعتمر؛ للعمل على راحته خلال تأديته مناسك العمرة.

معتمرون ترانزيت

روى أحد المعتمرين تجربته فى أداء العمرة وتكاليفها الزهيدة مقارنة بأسعار شركات السياحة، فأكد أن الرحلة لم تتجاوز تكاليفها ٨ آلاف جنيه مع بداية ظهور العمرة الترانزيت فى أكتوبر الماضى.. وقال «حجزت على طيران فلاى ناس من القاهرة إلى جدة ومن جدة إلى القاهرة لمدة ٩٦ ساعة تحسب من وقت ختم الباسبور فى مطار القاهرة وحتى ختم باسبور العودة فى مطار السعودية».

وتابع: «حجزت ذهاباً وعودة من القاهرة جدة ومن جدة القاهرة بتكلفة ٧٥ جنيهاً، ودخلت على موقع فلاى ناس وطلعت تأشيرة كلفتنى ٣٢٠ جنيهاً واسمها تأشيرة مرور لا ترانزيت ويمكن الحجز من القاهرة لجدة ومن المدينة للقاهرة لمن يرغب فى الذهاب إلى المدينة وزيارة قبر النبى (صلى الله عليه وسلم)».

وواصل: «عندما وصلت إلى جدة استأجرت سيارة بـ120 ريالاً للذهاب إلى مكة وحجزت فندقاً يبعد عن الحرم بنحو ٥٠٠ متر وسعر الغرفة ٨٠ ريالاً فى اليوم الواحد».

واستطرد المعتمر قائلاً إنه من الممكن الحصول على سعر تذكرة منخفض فى حالة الحجز مقدماً أى قبل قيام الرحلة بشهر قائلاً: «لو حجزت التذكرة قبل سفرك بشهر هتجيب تذكرة بسعر كويس عن كده».

معتمر ثانٍ روى تجربته مع العمرة الترانزيت التى قام بها منذ أيام قليلة ومعه ٤ أفراد آخرين فقال فى منشور له عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك: «حجزت كل حاجة لوحدى لى وزملائى وكانت الرحلة عبارة عن قضاء يوم فى المدينة و٣ أيام فى مكة ومتوسط تكلفة الفرد ١٩٠٠٠ جنيه.

وتابع: حجز الطائرة والتأشيرة على موقع الخطوط السعودية ببطاقة ائتمان (سحب بالجنيه دون عمولة) وكانت تذكرة الذهاب: القاهرة- جدة- عمان 5070 جنيهاً والتأشيرة بـ774 جنيهاً وتذكرة العودة: جدة- القاهرة بـ4250 جنيهاً، والعودة من الأردن- القاهرة كانت وهمية لاستكمال الرحلة عن طريق خدمة سداد على موقع الخطوط السعودية

وواصل المعتمر سرد تفاصيل رحلته قائلاً: «حجز العمرة والروضة: أول ما التأشيرة توصل على الميل هيام تنزيل تطبيق Nusuk مع التسجيل كزائر برقم التأشيرة والميل ونحجز العمرة احتياطى ونحجز الروضة ضرورى (مفيش دخول من غير تصريح)

واستطرد: «بالنسبة لحجز قطار الحرمين يتم تنزيل تطبيق قطار الحرمين والحجز جدة- المدينة بتكلفة 129 ريالاً سحباً بالفيزا والحجز المدينة- مكة بتكلفة 172 ريالاً سحباً بالفيزا» وبخصوص الإقامة وحجز الفنادق قال إنه حجز فى أحد الفنادق وكانت تكلفة الليلة فى الغرفة الرباعى 5570 جنيهاً.

جدل عمرة البدل

عمرة الترانزيت تعتبر حلاً مناسباً لتقليل تكلفة أداء العمرة، خاصة أن تلك التكلفة دفعت البعض إلى طرح مقترحات لأداء العمرة بتكلفة قليلة، وكان على رأسها ما طرحه أحد صانعى المحتوى الدينى على مواقع التواصل الاجتماعى بما أسماه «عمرة البدل» حيث ظهر فى مقطع فيديو يعلن فيه عن تطبيق يتيح ما وصفه بـ«عمرة البدل» يوفر أشخاصاً يقومون بأداء العمرة «عنك أو عن ذويك وأقاربك العاجزين أو المتوفين» مقابل مبلغ 4 آلاف جنيه (نحو 100 دولار).

وبرر ذلك بأنه للتسهيل على الناس فى ظل غلاء أسعار الطيران والتأشيرات ولوازم إجراء العمرة للراغبين فيها.

وأثارت «عمرة البدل» جدلاً واسعاً حتى أصدر مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية بياناً حول «الإنابة فى العمرة»، وقال فى منشور عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، إنه لا مانع شرعاً من أن يحصل المعتمر نيابة عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته، ولكن لا يجوز أن تكون مهنة هدفها التربح ويترتب عليها تهوين الشعيرة فى نفوس الناس.

وأكد البيان أن تعظيم شعائر الله واجب على كل مسلم، ويتعين أن يؤديها بنفسه، متى كان قادراً على أداء مناسكها، وأن الأصل فى العمرة أنها عبادة بدنية لا تجوز الإنابة فيها إلا عن كبير السن وأصحاب الأمراض المزمنة التى تعجزهم عن الأداء بأنفسهم.

وأشار البيان إلى أنه: لا مانع شرعاً أن يعطى المعتمر عن غيره من أصحاب الأعذار نفقات سفره وإقامته فى الأراضى المقدسة، على ألا تكون مهنة بغرض التربح؛ يترتب عليها تهوين الشعيرة فى نفوس الناس، وتنافى المقصود منها، ويشترط فيمن يقوم بالعمرة عن غيره أن يكون قد اعتمر عن نفسه.

تجارة بالدين

قال الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهرى بالجامع الأزهر، إن تحويل أموال عبر الإنترنت مقابل أداء العمرة بالإنابة ما هو إلا نوع من البيزنس والتجارة بالدين وبأحلام الناس.

فالإنابة فى السنة أو الفرض أمر جائز شرعاً، ولكن بشرط أن من يؤديه يكون قد أداه عن نفسه أولاً»

وأضاف: لا يجوز أن يرسل أحد لشخص أموالاً لينيب عنه فى العمرة والحج إلا إذا كان الراغب فى ذلك عاجزاً تماماً عن السفر للأداء بنفسه. كما لابد أن من يؤدى العمرة عنك يكون معروفاً لديك علم اليقين ولديك ثقة فيه.

للأقارب فقط

الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، علق على الجدل المثار حول العمرة البديلة، قائلاً «العمرة البديلة للأقارب فقط».

وقال «رضا»، إن معنى حديث النبى عن العمرة البديلة يكون قاصراً على الأقارب والأهل فقط، ولا يجوز إطلاقاً دفع أى مبالغ لأى شخص لكى يقوم له بإجراء العمرة.

وأضاف: الأصل فى الدين أن تكون العمرة البديلة بضوابط ومعايير، معقبا أن ما حدث خلال الأيام الماضية هدفها التربح فقط. مشيراً إلى أنه لا توجد أى ضمانات لإجراء العمرة البديلة، كما أن هدف العمرة البديلة التجارة بالدين والتربح.