خبير علاقات دولية: إيقاف العدوان الإسرائيلي على فلسطين واجب مجتمعي

أكد الدكتور طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أنه من المفترض أن تكون المنظمة الدولية تعمل على الحفاظ على السلم الدولي وأن تتحرك تبعا لهذه القيم الدولية المتعارف عليها، مشددًا على أن هناك صمت دولي وصمود اسطوري من المقاومة في فلسطين.

وشدد "البرديسي"، خلال مداخلته ببرنامج "هذا الصباح" المذاع على شاشة اكسترا نيوز، على أن وزير الخارجية سامح شكري يؤكد على ضرورة التمسك والتشبث بمبادئ التنظيم الدولي، موضحًا أن المجتمع عليه واجب وهو إيقاف العدوان الإسرائيلي، منوهًا بأن السياسة الدبلوماسية المصرية منذ اللحظة الأولى وحتى الأن تدعو المجتمع الدولي بالتمسك بهذه المبادئ والأعراف الدولية.

وأوضح أن السياسة المصرية تعمل على الحفاظ على السلم والأمن الدوليين الذي أخفق فيه المجتمع الدولي و المنظمة الدولية.

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرا بعنوان "النيران الصديقة كابوس جديد يطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي".

وقال التقرير: "النيران الصديقة كابوس جديد يطارد جيش الاحتلال الإسرائيلي ويضعه أمام مأزق جديد؛ يتمثل في مقتل أو إصابة كثير من جنوده في قطاع غزة بأيادي أصدقائهم".

وأضاف: "إسرائيل أقرت بالفعل أن عملياتها العسكرية في قطاع غزة شهدت حوادث نيران صديقة عديدة، وأفادت بأن أكثر من 10% من قتلى جنودها جاء نتيجة لنيران صديقة. في هذا الصدد أوضح جيش الاحتلال أن الذين لقوا مصرعهم جراء النيران الصديقة كان نتيجة لانحراف التصويب أثناء إطلاق النار بينما قضى آخرون في حوادث تخللها استخدام أسلحة أو آلات أو دهس".