يوسف موريد يحصد فضية شمال افريقيا للتنس...وابراهيم رامى يحرز البرونزية

حصد لاعب الصيد يوسف موريد المركز الثاني والميدالية الفضية فى بطولة شمال افريقيا للتنس الارضى للناشئين فى منافسات الزوجى.



كما أحرز زميله ابراهيم رامى المركز الثالث والميدالية البرونزية فى منافسات الزوجى بالبطولة المقامة على ملاعب نادى الأمن المركزي خلال الفترة من 6-13يناير.

يوسف مورد

ابراهيم رامي

تنس صيد أكتوبر يحقق نتائج متميزة بالمجمع السادس للبطولات المحلية

استطاع فري التنس بنادي الصيد فرع اكتوبر تحقيق نتائج متميزة خلال مشاركتهم بالمجمع السادس بالبطولات المحلية والتى جاءت نتائجها كالتالي:



اولا بطولة الجمهورية بنادي السليمانية تصنيف G 2

حصل اللاعب يحي شريف اسماعيل علي المركز الثاني فردي تحت 18 سنة وحصلت اللاعبه زينه اشرف الغزالي علي المركز الثالث فردي 12 سنة وحصلت اللاعبة سلمي محمد ابراهيم علي المركز الثالث فردي مرحله 16 سنه كما حصل اللاعب يوسف وائل عويس واللاعب يوسف شريف مصطفي علي المركز الثالث زوجي تحت 16 سنة



ثانيا بطوله الجمهورية بنادي الأمن المركزي تصنيف G 2

حصلت اللاعبة رقيه محمود حمدي علي المركز الثاني زوجي 16 سنه

وحصلت اللاعبة لي لي احمد ابراهيم واللاعبة ليله رفيق طلعت علي المركز الثالث زوجي مرحله 16 سنه كما حصلت اللاعبة مريم محمد عثمان واللاعبة لوجين ايهاب رمزي علي المركز الثالث زوجي مرحلة 16 سنه وايضا حصلت اللاعبة فريدة حمدي موسي علي المركز الاول فردي مرحله سيدات وايضا حصلت اللاعبة نادين ايمن حسان علي المركز الثالث فردي مرحلة عمومي سيدات،كما حصلت اللاعبة ليله رفيق طلعت علي المركز الثاني فردي 14 سنه وحصلت اللاعبة كرمه محمد الجندي علي المركز الثالث فردي 18 سنة وحصول اللاعب يحي شريف اسماعيل علي المركز الاول زوجي 16 سنة



ثالثا بطوله الجمهورية بنادي جرين ديزرت تصنيف G 3

حصلت اللاعبة مليكة مصطفي ابو ريه علي المركز الثاني فردي مرحله 14 سنه وحصلت اللاعبة لارا احمد ابراهيم علي المركز الاول زوجي 12 سنة وحصول اللاعبة زينة اشرف الغزالي علي المركز الثالث زوجي 12 سنة



رابعا بطوله الجمهورية بسماش الخمائل تصنيف G 3

حصلت اللاعبة سلمي محمد ابراهيم علي المركز الثالث فردي مرحله 14 سنه وايضا حصول اللاعبة مليكه مصطفي ابو ريه علي المركز الثالث فردي 14 سنة



خامسا بطوله الجمهورية بنادي سماش المطار تصنيف G1

حصول اللاعبة جودي القاضي علي المركز الثالث فردي مرحلة سيدات

كما حصل المشاركين فى بطوله قبل التمهيدي بنادي سماش المطار حيث حصلت اللاعبة كرمه محمد الجندي علي المركز الاول فردي مرحله 18 سنة