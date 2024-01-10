ليفربول في ورطة.. الإصابات تعقد خطط كلوب

بات ليفربول في ورطة بعدما ضربت صفوفه العديد من الإصابات لعناصر أساسية لدى الريدز، ليصبح يورجن كلوب المدير الفني للفريق في أزمة.



يغيب عن ليفربول ترينت ألكسندر أرلوند، و سوبوسلاي، وروبرتسون وجويل ماتيب للإصابة، بالإضافة لغياب محمد صلاح والياباني إندو للمشاركة مع منتخب بلادهما في بطولتي كأس أمم أفريقيا، وآسيا.



وصل عدد الغيابات لدى ليفربول بسبب الإصابات إلى 9 لاعبين، بالإضافة لغياب صلاح وإندو، ليصبح كلوب في ورطة حقيقية بسبب في ظل منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويأتي على مقدمة اللاعبين الغائبين للإصابة ألكسندر أرلوند بعدما تعرض لتمزق بسيط في الرباط الجانبي للركبة، بالإضافة لتعرض سوبوسلاي لإصابة في أوتار الركبة.



ألكانتارا والثنائي الشاب:

أجرى ألكانتارا عملية جراحية بعد تعرضه لآلام في الفخذ جعلته يستبعد الأسابيع الأخيرة من موسم 2022-23، ولا يزال غير متاح لأنه يتعافى في الوقت، بالإضافة لغياب بايتيتش، أما بن دوك سيغيب عن الملاعب لفترة بعد تعرضه لإصابة في الركبة خلال مشاركته مع فريق الشباب.



جويل ماتيب:

تعرض الكاميروني ماتيب لإصابة في الرباط الصليبي الأمامي في مباراة ليفربول وفولهام، ليخضع اللاعب لعملية جراحية ناجحة، سيحتاج عليها لفترة من أجل العودة والتعافي من الإصابة.



روبرتسون و تسيميكاس:

تعرض لإصابة في الكتف مع منتخب بلاده في معسكر أكتوبر الماضي، ليخضع روبرتسون لعملية جراحية، ويغيب لمدة، بينما يغيب تسيميكاس بعد تعرضه لكسر في الترقوة في مباراة ليفربول وآرسنال بالدوري الإنجليزي.



دومينيك سوبوسلاي:

تعرض المجري دومينيك سوبوسلاي لإصابة في أوتار الركبة خلال فوز ليفربول على نيوكاسل يونايتد.