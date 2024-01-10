أمم أفريقيا..الورقة الرابحة التى منحت منتخب مصر اللقب الأفريقي 2010

استطاع محمد ناجي الشهير بـ"جدو"، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، إثبات نفسه من خلال مشاركته كورقة رابحة "بديلًا"، في كل مباريات المنتخب المصري الأول لكرة القدم في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2010.

كأس أمم أفريقيا.. البديل الذهبي الذي تسبب في تتويج منتخب مصر باللقب السابع تاريخيًا

شارك جدو لاعب منتخب مصر في 36 مبارة خلال مسيرته مع الفراعنة بمختلف المسابقات، احرز 19 هدفًا، وقام بصناعة 5 أخرين.

وتمكن جدو من التسجيل في شباك منتخبات نيجيريا وموزمبيق رغم مشاركته لأقل من 15 دقيقة في المباراة.

كما سجل اللاعب البديل هدفًا في الشوط الإضافى الأول في مباراة مصر والكاميرون ليساهم في تأهل منتخب مصر للمربع الذهبي بالبطولة.

واصطدم مصر بمنتخب الكاميرون فى مباراة قوية بدور الـ8، واستطاع لاعبو المنتخب الوطنى قهر الأسود بنتيجة 3-1، وأحرز الأهداف كل من: أحمد حسن (هدفين) ومحمد ناجى جدو.

بعد ذلك واجه المنتخب الوطنى نظيره الجزائرى فى نصف نهائى أمم أفريقيا 2010، ولقّن محاربو الصحراء درسا قاسيا بالفوز 4-0 والتأهل إلى المباراة النهائية.

ووقع منتخب مصر وجها لوجه أمام غانا فى المباراة النهائية، وظلت المباراة متكافئة بين الفريقين وبالفعل نجح جدو في كتابة التاريخ، فحلت الدقيقة 85 من عمر المباراة النهائية للكان أمام المنتخب الغاني أحرز جدو هدفًا في شباك كينجستون حارس مرمى البلاك ستارز.

ويترقب عشاق الساحرة المستديرة انطلاق مباريات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 في كوت ديفوار خلال الفترة بين 13 يناير الجاري، وحتى 11 فبراير المقبل بمشاركة 24 منتخبا، بعد زيادة عدد المشاركين في النهائيات عام 2019 وللمرة الثالثة علي التوالي.

رحلة البداية مع الساحرة المستديرة

بدأت موهبة جدو في كرة القدم تظهر عند تدريبه على اللعب في مركز شباب حوش عيسى في سن 17 سنة، وتمكن من لفت نظر أحد المراسلين الذي نصح رئيس نادي ألعاب دمنهور بسرعة التعاقد معه بمبلغ 5 آلاف جنيه ليلتحق بالفريق بمنافسات الدرجة الثانية المصري.

تعاقد معه هشام التركي مسؤول التعاقدات بنادي الاتحاد السكندري مقابل 350 ألف جنيه، ليلعب بصفوف سيد البلد موسم 2005 ـ 2006 وأصبح من العناصر الأساسية بتشكيلة المدير الفني طلعت يوسف.

أعير لنادي أم صلال ثم عاد إلى نادي الاتحاد وبدأ نجمة يسطع مع زعيم الثغر في الدوري المصري الممتاز، حتى تعاقد النادى الأهلى رسمياً مع محمد ناجى جدو، مهاجم الاتحاد السكندرى، مقابل 6.5 مليون جنيه.

اعتزال جدو

وجاءت اللحظة الصعبة التى يمر بها أى لاعب داخل المستطيل الأخضر، حيث قرر جدو اعلان اعتزاله كرة القدم في 10 يناير 2021، بعد مسيرة حافلة بالانجازات على المستوى المحلي والقاري مع القلعة الحمراء.