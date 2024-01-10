د. أيمن عاشور ود. رضا حجازى فى مهمة قومية كبرى

• وزيرا التعليم العالى والتربية والتعليم يقودان الحوار المجتمعى حول تطوير "الثانوية العامة" بناء على توجيهات الرئيس.

• جهود مكثفة للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق رفع المعاناة عن كاهل الأسر.

• تأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى فى سوق العمل على رأس الأولويات.

• تشكيل لجان بين الوزارتين وجمع كل الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية لمناقشة كل الآراء.



فى إطار حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتأهيلهم للتميز فى سوق العمل، وتغيير الصورة الذهنية للتعليم فى مصر ضمن رؤية 2023، يعقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعات لبحث التعاون لإعداد حوار مجتمعى وإطلاق مؤتمر قومى حول تطوير منظومة المرحلة الثانوية بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير المنظومة بما يحقق المرونة في المسارات وتعدد محاولات التقييم ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

ويعمل الدكتور أيمن عاشور على قدم وساق مع الدكتور رضا حجازى على الإعداد الجيد لهذا المشروع القومى الخاص بتطوير المرحلة الثانوية بما يتوافق مع مسارات التطوير بالتعليم العالى واحتياجات سوق العمل، حيث يناقشان الموضوعات والمحاور التى يطرحها المؤتمر، فضلاً عن اللجان المطلوب تشكيلها بشكل مشترك بين الوزارتين، وكذا الإجراءات المطلوب اتخاذها خلال الفترة المقبلة للخروج برؤية مشتركة يتم طرحها خلال المؤتمر، خصوصًا أن طلاب الثانوية يعدون نواة التغيير لمنظور المجتمع، حيث تستهدف وزارتا التعليم العالى والتربية والتعليم الوصول إلى خريجين مؤهلين لسوق العمل بما يحقق الاستدامة، وتأهيل الطلاب للتنافس على المستوى الدولى.

ويأتى دور وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فى بلورة رؤية رئيس الجمهورية، من حيث العمل على بناء الإنسان وتزويد الطلاب بالوسائل المعرفية والإمكانات اللازمة للتفوق في مسيرتهم المهنية، واثقال مهارات الطالب المطلوبة فى سوق العمل، من أجل المساهمة بشكل فعال في بناء الدولة وتحقيق ريادتها في مختلف مجالات التنمية وتشجيع الشباب على التميز وتدريبهم على الإبداع والابتكار، إذ إن الشباب هم مستقبل مصر وقوتها، وأن التعليم على رأس أولويات الدولة المصرية.

ودائما ما يعمل الدكتور أيمن عاشور منذ توليه ملف وزارة التعليم العالى والبحث العلمى على رفع جودة وكفاءة التعليم العالى وتحقيق التقارب المنشود بين المؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل، وتحقيق أعلى المعايير العالمية في أساليب التعليم لمواكبة التطور التكنولوجي فى العالم أجمع، وفق توجيهات الرئيس السيسى الذى يشهد قطاع التعليم العالي فى عهده طفرة حقيقية مثل كل المشروعات القومية الكبرى، واستطاع الدكتور عاشور بالفعل تحقيق طفرات ملموسة فى ملف التعليم العالى والبحث العلمى من كل النواحى والاتجاهات.