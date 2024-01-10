تمويل 76مشروعاً لدعم الأسر الأولى بالرعاية في كفر الشيخ

20 ألف جنيه لكل مشروع..

تابع محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نورالدين، جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تضمنت توزيع مساعدات ماليه لعدد 76مشروعًا بتكلفة مليون و520 ألف جنيه، فضلاً عن تنمية مشروعات صغيرة للأسر الأكثر احتياجاً بمراكز المحافظة بواقع 20 ألف جنيه لكل مشروع، ليتم سداد نصف المبلغ والنصف الثاني منحة لاترد وذلك تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم دعم الأسر الأكثر احتياجاً والوصول الي الفئات المستحقة والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بهدف التوزيع العادل ووصول الدعم لمستحقيه؛ مشيداً بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم جهود الدولة.