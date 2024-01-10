الإحصاء: تراجع معدل التضخم في أسعار السلع إلى 35.2% خلال ديسمبر

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم تراجع معدل التضخم السنوى فى أسعار السلع الاستهلاكية الى 35.2% لإجمالى الحمهورية خلال شهر ديسمبر مقابل 36.4% فى شهر نوفمبر الماضي. وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (194.2) نقطة لشهر ديسمبر 2023 وبلغ معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية ( 1.2 % ) لشهر ديسمبر 2023 مقابل ( 0.9 ) لشهر نوفمبر 2023.





وأرجع الجهاز برئاسة اللواء خيرت بركات أهم أسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-1.7%)، وتغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%) .

أشار الحهاز إلى التغير الشهرى خلال شهر ديسمبر والشهر السابق علية حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (1.7%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي: تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (4.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (2.8%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (4.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (5.3%)،مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (2.0%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (1.6%)،تغير أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر بنسبة (1.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (0.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (0.2%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (2.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (2.0%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.1%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.9%)،

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (0.1%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (1.4%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (2.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (2.3%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (2.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.6%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (0.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.9%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (3.0%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (2.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.6%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (0.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (1.5%).وسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (0.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (2.3%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.8%)

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (2.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.4%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (1.7%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.2%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.4%).



أشار الجهاز إلى التغير السنوي خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بشهر ديسمبر 2022 حيث سجل قسم الطعام والمشروبات تغيراً قدره (60.1%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:تغير أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (44.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (73.7%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (70.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (55.4%)،مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (27.9%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (56.5%)، مجموعة الخضروات بنسبة (83.3%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (46.7%)، مجموعة ،مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (57.9%)،مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (44.1%).

وسجل قسم المشروبات الكحولية والدخان تغيراً قدره (72.3%) بسبب تغير أســـعار مجموعة المشـــروبات الكحولية بنسبة (54.7%)، مجموعة الدخــان بنسبة (72.3%).

وسجل قسم الملابس والاحذية تغيراً قدره (22.0%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (40.8%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (21.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (27.9%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (25.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (18.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (28.8%).

وسجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود تغيراً قدره (7.3%) بسبب تغير أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (9.3%)، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (9.9%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (27.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة تغيراً قدره (38.1%) بسبب تغير أسعار مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (28.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (29.7%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (51.4%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (34.5%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (42.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (36.7%).

وسجل قسم الرعاية الصحية تغيراً قدره (16.4%) بسبب تغير أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.6%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (18.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (28.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات تغيراً قدره (14.9%) بسبب تغير أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (31.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (17.5%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (10.6%).

وسجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية تغيراً قدره (1.8%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (31.2%).

كماسجل قسم الثقافة والترفيه تغيراً قدره (23.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (38.4%)، مجموعة الاصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (28.0%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (29.1%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (15.7%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (33.7%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق تغيراً قدره (42.5%) بسبب تغير أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (42.9%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (15.4%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة تغيراً قدره (26.6%) بسبب تغير أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (32.7%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (38.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان أخر بنسبة (17.2%).