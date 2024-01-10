مرض زاهي حواس بسبب «لعنة الفراعنة».. عالم الآثار يكشف التفاصيل

روى الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، كواليس مرضه الأخير، مؤكدا أن البعض قال له إن هذا المرض بسبب «لعنة الفراعنة»، على سبيل المزاح.

وقال «حواس»، خلال حواره ببرنامج «آخر النهار»، عبر قناة «النهار»، الثلاثاء، إنه بدأ يشعر بآلام في الساق اليمنى خلال إلقائه المحاضرات.

وأضاف أن بعض الأطباء نصحوه بتخفيض وزنه وتناول بعض الأدوية، ولكن طبيب مصري نصحه بإجراء عملية «تغيير مفصل»، والتي ستعيده كما كان من قبل خلال شهرين.

وأوضح «حواس»، أن أجرى العملية في مستشفى هايدلبرج في ألمانيا، تحت إشراف طبيب ألماني، وكان مساعده طبيب مصري، متابعًا: «عملت علاج طبيعى، ثم مشيت بعكاز فترة.. معنديش آلام دلوقتي ولا باخد دواء.. الناس بتقولي ده لعنة الفراعنة».