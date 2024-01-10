"وبينا ميعاد 2".. الجمهور على موعد مع مسلسلهم المفضل على dmc قريبًا

أكد النجم مدحت صالح أنه سيشارك في الجزء الثاني من مسلسل "وبينا معاد"، بالإضافة إلى أنه يحاول الانتهاء من ألبومه الجديد "السهرة حلوة".

بذلنا مجهود كبير فى وبينا ميعاد

وأضاف النجم مدحت صالح خلال مداخلة مع الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "نتمنى أن ينال المسلسل إعجاب الناس، لأننا بذلنا مجهودا كبيرا فيه، ونجاح الجزء الأول هو ما دفعنا لعمل الجزء الثاني".

وقال: "قمت بعمل أغنية فى الجزء الثاني من المسلسل، والشخصيات داخل المسلسل كما هي، بينما هناك تغيرات في أحداث المسلسل".

وأعلنت قناة DMC موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل “وبينا معياد” بطولة النجم مدحت صالح وصبري فواز وعدد من النجوم عبر شاشتها.

وتعرض اولى حلقات مسلسل “وبينا ميعاد 2 ”عبر قنوات DMC و DMC Drama ومنصة watch it الرقمية خلال الأيام القليلة المقبلة.

أبطال المسلسل

مسلسل وبينا ميعاد بطولة كل من شيرين رضا، صبرى فواز، بسمة، مدحت صالح، وفاء صادق، خالد أنور، هاجر الشرنوبى، محمد سليمان، نادية رشاد، آية سليم، أسامة الهادى، يوسف الكداونى، الطفل محمد العزازى، الطفلة كنزى رماح، تسنيم هانى، يوسف إبراهيم، نور محمود، هيدي كرم، وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف وإخراج هاني كمال وإنتاج إبراهيم حمودة برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

قصة مسلسل وبينا معاد الجزء الأول

تدور أحداث مسلسل “وبينا ميعاد” الجزء الأول حول عائلتين مختلفتين تماما في طريقة التفكير والأسلوب، عائلة “حسن” التي توفيت زوجته وتركت له أربعة شباب، وعائلة “نادية” التي توفي زوجها وترك لها أربع بنات.

تبدأ الأحداث بلقاء “حسن” و”نادية” في العمل، وينشأ بينهما قصة حب، لكنهما يواجهان العديد من التحديات، منها رفض أبناء كلا الطرفين لهذا الزواج، خاصة وأنهما من عائلتين مختلفتين لتتوالى الأحداث في إطار اجتماعي كوميدي يناقش مشاكل الاسرتين بعد ارتباط الاب والام.

قصة الجزء الثاني من مسلسل “وبينا ميعاد”

وتدور أحداث الجزء الثاني من المسلسل حول عائلة “حسن” وعائلة “نادية” اللتين تزوجتا في نهاية الجزء الأول، ويواجهان العديد من التحديات.