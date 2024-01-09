أمرت النيابة العامة، حبس تشكيل عصابى لسرقة المساكن فى المنيا ولص إطارات التكاتك فى الفيوم 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا.

حبس عصابة سرقة المساكن ولص التكاتك في الفيوم والمنيا

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن المنيا تمكن من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 عناصر إجرامية"لإثنين منهم معلومات جنائية "- مقيمون بدائرة مركز شرطة المنيا) تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة المساكن.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة بدائرة قسم شرطة المنيا الجديدة، وأرشدوا عن المسروقات وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كما ضبطت مديرية أمن الفيوم عاطل – له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى لقيامه بالشروع فى سرقة إطارات مركبة "توك توك " خاصة بأحد الأشخاص أثناء توقفها أمام مسكنه بدائرة المركز وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تخلص منهما بماء مسموم.. حبس قاتل زوجته وابنته في الأقصر

كما أمرت جهات التحقيق بالأقصر ،بحبس المتهم بقتل زوجته وابنته بدائرة إسنا، 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في حينه، وتخلص منهما بكوب ماء به سم «مبيد حشري».

تعود التفاصيل عندما تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارا من إدارة البحث الجنائي، بالعثور على جثتين لسيدة وفتاة، داخل منزلهما، الزوجة تدعى «و.ر» 40 عاما، ونجلتها تدعى «ي.س» 17 عاما، وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى طيبة التخصصي «إسنا سابقًا».

عقب تكثيف التحريات الأولية لضباط وحدة مباحث مركز شرطة إسنا بالأقصر، تبين أن رب الأسرة هو الجاني، ويدعى «س.أ» يبلغ 55 عاما، اعتاد الضرب عليهما بواسطه خرطوم إذ قرر التخلص منها بإطعامهم السم في الماء إجباريا، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأدوات المستخدمة في مسرح الجريمة.

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بإشراف من المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي أمر بحبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد في الميعاد.