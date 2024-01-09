شاهيناز تفضح مذيعة شهيرة رفضت استضافتها لسبب صادم.. وتؤكد: زواج المساكنة زنا بهذه الحالة

شغلت المطربة شاهيناز حديث الجمهور ورواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات الماضية بعد تصريحاتها المثيرة للجدل التي كشفت عنها مؤخرًا خلال لقائها مع الإعلامية مروة صبري ببرنامج "قعدة ستات" المُذاع عبر قناة "اليوم" الفضائية.

شاهيناز تكشف عن تعرضها لموقف صادم من مذيعة شهيرة

روت شاهيناز موقفًا صادمًا تعرضت له من قبل مذيعة شهيرة من دون ذكر اسمها، مشيرة إلى إنها رفضت استضافتها لأنها لم تمتلك "فضيحة" تتحدث عنها خلال تقديم الحلقة، حيث قالت: "مقدمة برامج محترمة فريق إعدادها تواصل معايا وكلموني إني أكون ضيفة معاها ووافقت وظبط مواعيدي على هذا الأساس".

شاهيناز

وأضافت شاهيناز: "لقيتهم بيكلموني قبل الحلقة بيومين بيكنسلوا الحلقة قولت لهم مفيش مشكلة لكن أعرف السبب، اتهربوا شوية لكن حد في بينا علاقة مهنية لطيفة كلمني قالي من غير ما تزعلي هي قالت لنا أصل هجيب شاهيناز أتكلم معاها في إيه هي ملهاش فضيحة ولا جواز وطلاق".

شاهيناز: أنا كنت تريند قبل ما التريند يبقى موجود

وأردفت: "أقسم بالله دا اللي حصل، لغت الحلقة عشان مفيش فضيحة أنا مشتمتش حد مثلا ولا اتجوزت في السر ورجعت، أنا كنت تريند قبل ما التريند يبقى موجود".

شاهيناز

واختتمت تصريحها قائلة: "أنا غنيت أغنية من قبل ما المسابقة تخلص الناس كانت بتغنيها مش في مصر بس في الوطن العربي، مش هشتري نجاحي بفلوس وأنا نجحت بصوتي وموهبتي وبأغنية حلوة عملتها".

شاهيناز تكشف عن موقفها من زواج المساكنة

في الوقت نفسه، كشفت شاهيناز عن موقفها من زواج المساكنة، لترد على سؤال المذيعة قائلة: "أنهي مساكنة؟، المساكنة اللي في أمريكا أو في أوروبا بيعملوها أن حد يأجر أوضة في بيت مشترك بس كل واحد في حاله، ولا المساكنة إن اتنين رجل وامرأة يعيشوا عيشة الأزواج وهم غير أزواج".

شاهيناز

وأضافت شاهيناز: "أنا ست مسلمة وموحدة بالله وأعتقد أن كل الديانات بتحرم الفكرة دي ده زنا عشان بس منحورش الكلام، المساكنة اللي فيها علاقة زوجية بين رجل وامرأة غير متزوجين ده زنا ده كلام ربنا مش كلامي أنا وأكيد أنا ضد بحكم أني ست متدينة الحمد لله وفاهمة ديني وبحترم عقيدتي".

آخر أغاني شاهيناز

على صعيد آخر، كانت شاهيناز قد طرحت أغنية بعنوان "مصرية" من كلمات أحمد شوقي، ألحان وتوزيع آدم حسين.

شاهيناز

وتقول كلماتها: "يارب ياللي خلقتني مصرية .. وجعلت عشق بلادي ساكن فيا .. قٌدرني اني احبها واصونها .. واديها عمري فدا لعيونها .. تكبر وتعلا وتقوى دايما بيا .. قدرني احول حبي ليها سفينة .. تاخدها وتعدي لاجمل ميناء .. وقبل ما احلم لحظة فيها لنفسي .. الاقيني بنسى عشانها ذاتي ونفسي".