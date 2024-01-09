شاهد فيديو حصاد أنشطة معهد  إعداد القادة في 2023

أعدّ معهد إعداد القادة، برئاسة الدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي، مقطع فيديو عن حصاد أنشطة المعهد خلال عام 2023.

وقدم معهد إعداد القادة خلال عام 2023 إنجازات متعددة، من أهمها تتظيم العديد من البرامج التدريبية للقيادات وتأهيل الشباب، وعقد نماذج محاكاة، وتوقيع بروتوكولات تعاون.

نماذج محاكاة معهد إعداد القادة

وعقد معهد إعداد القادة عدد من نماذج المحاكاة حيث يتمكن الطالب من خلالها التعرف على عمل منظمات المجتمع المدني، وتسهم النماذج في بناء فكر الطلاب ورفع مستوى وعيهم وطرح الرؤى السياسية المختلفة في القضايا الوطنية والعالمية المطروحة، والاستفادة من الأفكار البناءة الفاعلة.

جاء ذلك في إطار دور معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعمل على تطوير الفكر الطلابي وفي تجربة جديدة يخوضها طلاب الجامعات المصرية.

وتم عقد نموذج المحاكاة الأول للمجلس التنفيذي لاتحاد الجامعات العربية، وايضا نموذج محاكاة مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي

وحرصا على تعزيز التبادل الطلابي وتعزيز مهارات القيادة بين الجامعات المصرية والعربية، زار الدكتور كريم همام مقر اتحاد الجامعات العربية بالأردن، وقد جاءت هذه الزيارة الرسمية في إطار الاجتماعات التحضيرية لاقامة العديد من البرامج التدريبية المشتركة بين الجامعات المصرية والعربية، وبحث سبل التعاون مع جامعة عمان الأهلية، وجامعة الشرق الأوسط بالأردن وكذلك جامعة الزرقاء الأردنية لدعم التبادل الطلابي.

بروتوكولات تعاون مع معهد إعداد القادة

وتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون بين معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي ومؤسسات أكاديمية مختلفة، ويأتي هذا في إطار دور الوزارة في بناء الشخصية العلمية والإنسانية للشباب، من خلال مشاركتهم في الأنشطة والفعاليات المختلفة لتحقيق أهدافها في بناء شخصية سوية متكاملة وعصرية، قادرة على أداء رسالتها في المجتمع وتحمل مسؤولياتها تجاه وطنها.

وشهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الجلالة ومعهد إعداد القادة في وزارة التعليم العالي.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين المعهد واتحاد الجامعات العربية لتنفيذ البرامج والدورات التدريبية وورش العمل بين الطرفين.

وتم أيضًا مناقشة سبل التعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، وتحديد المجالات التي يمكن فيها التعاون وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات الحديثة وتطوير المهارات القيادية والإدارية.

وتم مناقشة سبل تفعيل البروتوكول الموقع مع جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لتعظيم الاستفادة من التعاون المشترك بين الهيئات والمؤسسات التعليمية المختلفة التي تخدم أفراد المجتمع الجامعي، وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الروابط الأكاديمية وتطوير الأنشطة الطلابية المشتركة.

وتم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين معهد إعداد القادة وجامعة برج العرب التكنولوجية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع جامعة المنصورة.

كما بحث معهد إعداد القادة سبل تفعيل البروتوكول المبرم مع مركز إعداد القادة بجامعة بنها، وتحديد المجالات التي يمكن التعاون فيها وتطويرها، وتبادل الخبرات والمعرفة التى تسهم فى رفع الوعي للسادة الإداريين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتبادل الخبرات والخبراء في مجالات تطوير القادة والقيادة.

ورش معهد إعداد القادة

واستضاف وتعاون معهد إعداد فى الورشة الثانية من مشروع اليونسكو الوطني "تأهيل ميسرات تعليم الكبار على استخدام منهجية المرأة والحياة: "تعليم الكبار مدخلا للتمكين والمواطنة".

وشارك معهد إعداد فى ختام فعاليات اللقاء التثقيفي الذى عقدته جامعة الأقصر بعنوان دور الطالب الجامعي في الحياة الإنتخابية، تحت شعار جيل الجمهورية الجديدة.

وصرح الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، أن المعهد حرص المعهد على تنظيم العديد من الزيارات خلال البرامج التدريبية التي نظمتها المعهد للاطلاع على المشروعات القومية المختلفة حيث نظم المعهد عدة زيارات إلى المتحف القومي للحضارة، وأيضا جولة تفقدية للمشروعات التنموية بمحافظة قنا، وزيارة تثقيفية لمنطقة الأهرامات، والحسين وشارع المعز وغيرها.