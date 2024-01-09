الثلاثاء 09 يناير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

صحفيون يطلقون دعوة لحضور قضية "الكيان الموازي" لنقابتهم

نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين

أطلق عدد من الصحفيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات لحضور جلسة القضاء الإداري المعقدة يوم الأحد الموافق 18 يناير، لنظر الدعوى القضائية المقامة من الزميل عبدالرؤوف خليفة، والتي يطالب فيها ببطلان القرارات الصادرة بحقه من مجلس نقابة الصحفيين، فيما يخص إحالته للتحقيق، وعزله من رئاسة لجنة الإسكان، على خلفية تأسيسه كيان موازي يضر بمصالح عموم الجماعة الصحفية.

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وأشار الصحفيون إلى أهمية الحضور والتضامن مع موقف النقابة خلال جلسة القضية، لإيصال رسالة دعم لقرارتها، وحتى لا تصبح إرادتهم "حبر على ورق"، وفق تعبيرهم.


 

وأضافوا: "رغم أن  القرارات المطعون عليها جاءت كرد فعل طبيعي، واستجابة لمطالب أعضاء الجمعية أصحاب الحق الأصيل في تقرير مصير مهنتهم، إلا أن الزميل عبدالرؤوف خليفة، يُصر على تجاهل حالة الغضب التي عبر عنها عموم الصحفيين، مستمرًا في محاولاته لتسريع وتيرة التقاضي لإسقاط قرار مجلس النقابة".


 

وكان مجلس نقابة الصحفيين قد اجتمع مؤخرًا، لمناقشة ما أثير عن جمعية (الصحافة للخدمات والتنمية)، التى أسسها عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة بالمخالفة لقرارات المجلس، والأعراف النقابية.


 

وذكر المجلس، أن تأسيس الجمعية المعلن عنها جاء مخالفًا للبند 2 من المادة 7 فى قانون ممارسة العمل الأهلى رقم 149 لسنة 2019م.


 

وقرر مجلس النقابة بالإجماع؛ إعفاء عضو المجلس عبد الرؤوف خليفة عن مهام منصبه كرئيس للجنة الإسكان، ودعوته بسرعة إلى إلغاء الجمعية، خاصة فى ظل تعارض دورها مع دور النقابة.


 

جاء ذلك بالإضافة إلى الموافقة على إحالة الشكوى المقدمة من (189) زميلًا ضد عضو المجلس المذكور للتحقيق بخصوص تأسيس جمعية تختص بشئون تقع تحت أساسيات العمل النقابى، واختصاصات نقابة الصحفيين مع استغلال لاسم الصحفيين، والزج بهم فى اسم جمعيته

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