وفد نقابة الصحفيين ومحافظ الإسكندرية يناقشان حلول مشكلة النادى بسابا باشا

أكد الكاتب الصحفى جمال عبدالرحيم وكيل مجلس نقابة الصحفيين للوفد أن قضية ملف نادى الصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية من أهم أولويات مجلس النقابة الجديد لاتخاذ الإجراءات التنفيذية الفعلية في إنشاء النادى وتشغيله حيث إن هذه الأرض هي حق انتفاع للنقابة منذ عدة أعوام وسبق أن سددنا مبالغ كبيرة ولم نستفد منها حتى الآن.

وقال عبدالرحيم في تصريح لـ"الوفد" أن نادى الصحفيين هو حلم الصحفيين جميعًا سواء الإسكندرية أو المحافظات الأخرى، حيث إنه هو المتنفس الوحيد لهم وخاصة أنه حلم لم يكتمل منذ 34 عامًا عندما تم تخصيص هذه الأرض للنقابة ولم يتم البدء فى تنفيذه حتى الآن والانتهاء من إجراءات التراخيص.

وأوضح وكيل النقابة، حضر وفد من مجلس النقابة العامة للصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين، وجمال عبدالرحيم وكيل المجلس، وشيرين العقاد عضو النقابة الفرعية بالإسكندرية، لمقابلة اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية وذلك لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بأرض النادي البحري للصحفيين بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، وتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبدء إنشاء وتشغيل النادي في أقرب وقت، فضلًا عن عدد من الملفات والقضايا الأخرى.

وأضاف هذه الزيارة تعد الثانية منذ شهر مايو الماضى لمحافظ الإسكندرية الهدف منها توثيق العلاقات بين المحافظة والصحفيين والإنجاز فى إنهاء مشكلة النادى البحرى خاصة أن المحافظ قد شكل لجنة منذ شهر مايو الماضى لدراسة موضوع النادى وحتى الآن لم تقدم اللجنة التقرير النهائى ولم نعلم سبب التأخير فى حل مشكلة النادى.

وأشار عبد الرحيم وكيل نقابة الصحفيين أن محافظ الإسكندرية وعد بحل المشكلة وأن خلال شهر يناير القادم سوف يوجد إجراءات على أرض الواقع لإعادة إحياء شريان الحياة لنادي الصحفيين.

من جانبه وجه خالد البلشي نقيب الصحفيين الدعوة لمحافظ الإسكندرية للاجتماع مع أعضاء نقابة الصحفيين بمقر النقابة الفرعية بالإسكندرية لبحث العديد من الملفات والقضايا المجتمعية فضلًا عن الملفات المتعلقة بالجماعة الصحفية.

من جانب آخر أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن المحافظة حريصة على تقديم كامل الدعم للصحفيين وذلك نظرًا لدورهم المهم والقوي في المجتمع وإبراز مجهودات الدولة في المشروعات القومية وتوجيه الرأي العام في مختلف الأنشطة والمجالات الهادفة، بالإضافة إلى دورها الرائد في التصدى للشائعات المغرضة خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.